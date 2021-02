¿Rectores invitados a ser parte de una lista oficial de vacunación masiva contra el covid-19?

El 30 de enero, el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, dirigió cartas, por separado, a rectores universitarios. Les habla de que la llegada de las vacunas es el inicio del fin de la pandemia; también de la fase cero, en la que, según él, se ha priorizado al grupo de mayor exposición al covid-19.

Y que en las fases subsiguientes, se ha previsto la aplicación a diferentes estamentos del Estado, así como a las instituciones educativas.



“En tal virtud, me permito invitar a usted, para que sea partícipe de este proceso de vacunación esperanzador para el país y las familias ecuatorianas que volverán a abrazarse sin temores. Quedo a la espera de su respuesta para incluir su nombre en el listado oficial de la vacunación masiva, que se iniciará en las próximas semanas”, les dice.



Este Diario habló con rectores que han recibido las cartas y con otros que no. Uno, de un centro privado, que tiene la carta y la idea de apoyar con infraestructura, para que sus instalaciones sean vacunatorios o más, pero no ha definido un plan, pidió no ser citado.



Fernando Ponce, rector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), confirmó que recibió la misiva.

“Agradezco la deferencia, pero creo que los rectores debemos vacunarnos reconociendo prioridades de salud pública y en igualdad con nuestra comunidad universitaria”.



Cecilia Paredes, rectora de la Escuela Politécnica del Litoral, dijo a EL COMERCIO que le agradeció la invitación al Ministro, pero preguntó cuándo se vacunará a la comunidad politécnica, más de 12 mil personas; puso a sus científicos a la orden para armar un plan de vacunación no solo para la Espol sino para quienes viven alrededor.



“Debemos velar porque los grupos vulnerables sean vacunados, yo no soy vulnerable, soy una mujer de 49 años, gracias a Dios sana. Para nosotros son vulnerables los mayores de 65 años, o con enfermedades persistentes, mujeres embarazadas y luego las personas sanas, al último. El Ministro no nos dio mucha información”.



Además, la rectora pide tomar en cuenta la carta de la Asamblea del Sistema de Educación Superior Ecuatoriana (Asesec), que agrupa a universidades e institutos públicos y privados.

Galo Naranjo, rector de la U. Técnica de Ambato y presidente de la Asesec, firmó la carta, a través de la que le responden al Ministro de Salud como un cuerpo colegiado.



Con fecha miércoles 17 de febrero le dicen que en atención al oficio enviado a rectores de algunas universidades, están dispuestos a ofrecer todo su contingente para apoyar en el proceso de vacunación; ponen a disposición sus capacidades técnicas, experiencias, conocimientos y trabajo de docentes y estudiantes.



Sin embargo, le aclaran que para ser beneficiario de este proceso de vacunación con criterios de salud pública, el carácter de rector no les parece relevante, a no ser que pertenezcan a grupos de atención prioritaria. “Participaremos en pie de igualdad, con los demás miembros de nuestras comunidades universitarias”.



Desde el 27 de enero, el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, no ha hablado en público sobre el proceso de vacunación. Esa noche, a través de un vídeo, difundido por la Secretaría de Comunicación, aceptó que vacunó a su madre, que vive en una residencia exclusiva privada. Dijo que lo hizo como "ministro, doctor e hijo", no aceptó críticas y adelantó que no dejaría su cargo.



Pese a las críticas de gremios de la salud, pedidos de Defensoría del Pueblo de transparentar el proceso de inmunización, entre otros. También la Asamblea tramita el juicio político en su contra por el manejo de la pandemia, carnés de personas con discapacidad y contrataciones.



Este Diario ha preguntado a la Secretaría de Comunicación, a través de un chat institucional, cuándo el Ministro se pronunciará sobre el proceso de vacunación pero no ha recibido ninguna contestación. Tampoco el Departamento de Comunicación de Salud ha contestado a pedidos de información sobre listado de funcionarios de alto nivel vacunados.