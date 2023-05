Cinco consejos para financiar la educación superior de sus hijos a largo plazo

Más de 180 000 estudiantes de tercero de bachillerato del período lectivo 2022 -2023, régimen Sierra - Amazonía, se graduarán en julio próximo. Empieza una nueva etapa: La universidad. Foto: Pixabay

Lucía Vásconez (I)

En pocas semanas se terminará el año lectivo 2022 -2023 en el régimen Sierra y Amazonía. Se estima que más de 180 000 estudiantes de tercero de bachillerato se graduarán y saldrán en busca de un cupo en universidades e institutos superiores.

El costo de las carreras de tercer nivel son un desafío para los padres.

Según la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), las universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores públicos cuentan con 120 000 cupos para tercer nivel.

Es decir, hay un déficit de cupos en el sector público para que todos los recién graduados continúen sus estudios superiores.

Los padres de muchos de los jóvenes que no puedan acceder a las instituciones públicas piensan en la educación privada como una opción.

Ese es el caso de Verónica. Su hija Anahí cursa el tercero de bachillerato, en un colegio particular del sur de Quito.

La madre señala que si su hija no consigue un cupo en alguna universidad pública deberá optar por alguna privada. “Hemos recorrido algunas universidades, son bastante costosas. Aunque tengo algo de ahorros no sé si me alcance”, señaló.

¿Cómo enfrentar estos altos precios sin caer en el sobreendeudamiento?

Cuando pensamos en la formación académica de los hijos, el ahorro a largo plazo es la mejor herramienta de financiamiento.

Sobre todo para la educación superior privada que en Ecuador oscila de entre USD 2 000 y USD 8 000 por semestre, señaló Esteban Correa, subgerente comercial de Andalucía.

“La planificación es la clave para el cumplimiento de toda meta financiera. Más aún en el ámbito educativo, ya que es la única manera de asumir los fuertes recursos que demanda sin que afecte la liquidez del futuro”, señaló Correa.

Según el experto, para lograr un plan de ahorro sostenible en el tiempo y eficiente no hace falta destinar grandes cantidades de dinero; se puede iniciar con USD 20 mensuales e ir incrementando el valor mes a mes.

Además, se puede hacer abonos de ingresos extras para fortalecer aún más el fondo. Otra recomendación es buscar un instrumento financiero que genere rentabilidad sobre el fondo ahorrado.

Cinco recomendaciones para financiar la educación de los chicos

1. Comience su plan de ahorro a futuro tan pronto como pueda. No espere a que sus hijos sean más grandes, mientras más pequeños, mucho mejor, ya que significa más recursos acumulados y generando rédito; ahora es el momento perfecto para ahorrar para financiar su educación.

2. Analice su situación financiera. Es importante valorar con cuánto dinero cuenta para financiar la educación de sus hijos, esto es elemental para poder tomar decisiones. Un ejercicio básico para determinar el valor es establecer un presupuesto mensual, en donde se identifiquen los ingresos y gastos fijos, en este último rubro debe constar el fondo para educación.

3. Reduzca los gastos. Luego que ya tiene claro cuáles son sus gastos fijos, defina cuáles pueden reducirse para destinar más recursos al plan de ahorro a futuro, esto es un sacrificio que le sacará de apuros en los próximos años.

4. Evite endeudarse en gastos innecesarios. Desde ahora en adelante, las compras inteligentes serán su mejor aliado para evitar gastos infructuosos. En el caso de deudas, lo más recomendable es limitarse a pagar las deudas en el mayor tiempo posible, recuerde que los diferidos hacen que termine pagando en la mayoría de los casos, sólo intereses.

5. Investigue y elija el plan de ahorro que se ajuste a sus necesidades. Las cooperativas de ahorro y crédito pueden ser una gran alternativa pues presentan tasas de interés menores a otras entidades bancarias. Además, existen planes de ahorro educativo especializados, que ofrecen a los padres de familia la posibilidad de cubrir el pago de los estudios universitarios de sus hijos, el tiempo mínimo de ahorro es de 24 meses.

¿Qué planes existen en el mercado?

Cuenta de ahorro o inversión. El primer paso para establecer la seguridad financiera es crear una cuenta para ahorros. Esta herramienta no requiere un monto específico, ni está atada a un tiempo determinado, el único requisito es la disciplina. También puede buscar fondos mutuos o compartidos.

Cuenta de ahorro programado a largo plazo. Este tipo de cuenta permite acumular mensualmente un rubro específico, durante un tiempo determinado. “Además, este sistema permite aportes adicionales, como el abono a una tarjeta de crédito”, afirma el experto.

Fondo de ahorros especializado. Esta es una alternativa que funciona para administrar el dinero y generar un rendimiento por los valores aportados, algo similar a un depósito a plazo fijo.

Beneficios de planificar la educación de sus hijos

Garantiza la educación de los hijos. Al tener una planificación financiera a largo plazo, se asegura un control económico durante esta etapa, pues no existirán preocupaciones económicas y al darse cualquier eventualidad, los hijos continuarán con sus estudios.

Costear rubros adicionales. Normalmente, las instituciones educativas suelen elevar sus costos de matrículas, pero al haber planificado la educación con anticipación, esto no afectará considerablemente en la economía del hogar.

Contar con libertad financiera. Al existir un ahorro sustancial, los padres evitarán endeudamientos importantes, otorgándoles libertad financiera.

Asimismo, “es recomendable que los padres de familia empiecen a ahorrar desde los 5 años de edad de los hijos, así cuando vayan a la universidad dispongan de los fondos de ahorro necesario para el pago de sus estudios” agregó Correa.

Aunque los chicos ya estén por graduarse, siempre hay tiempo para planificar y empezar un programa de ahorro para su formación, finalizó.

