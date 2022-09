Rechazo por declaraciones de Ministro Carrillo en caso María Belén Bernal

El ministro del Interior, Patricio Carrillo. Foto: Cortesía.

Yadira Trujillo (I)

Organizaciones de mujeres lamentan que el caso de María Belén Bernal podría sumarse a la lista de femicidios, que en lo que va del 2022 ya suman más de 200. Hay un rechazo por las declaraciones del ministro Carrillo en el caso María Belén Bernal.

La abogada está desaparecida desde el 11 de septiembre. Ese día fue a la Escuela Superior de Policía General Alberto Enríquez Gallo, ubicada en el norte de Quito. En ese centro tienen el registro de su entrada, pero no de su salida. Fue a visitar a su esposo, oficial, quien ahora está prófugo.

Mayra Tirira, abogada del Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos Surkuna, recuerda que de acuerdo con las cifras de desaparecidos en el Ecuador, más del 50% son mujeres. De esos casos, dijo, la gran mayoría son femicidios.

Al estar involucrado un miembro de la Policía Nacional, la abogada pide que se evite el espíritu de cuerpo en este caso. Asegura que uno de los principales problemas que suelen presentarse en los casos de femicidio y de violencia es cuando estos son cometidos por agentes estatales.

“Principalmente Policía Nacional y Fuerzas Armadas, porque el espíritu de cuerpo es muy grande en este tipo de casos y por ende es mucho más difícil acceder a la justicia”.

En este tipo de casos, la abogada señala que las personas que investigan en el nivel operativo son parte de la Policía. “Si estamos investigando a un policía hay que garantizar un tema de imparcialidad e independencia. Esto es sumamente importante”.

Rechazo por declaraciones del ministro Carrillo

Las organizaciones de mujeres además manifiestan su indignación frente a las declaraciones del ministro del Interior, Patricio Carrillo, En Teleamazonas, el funcionario dijo que lamenta que haya sucedido “este acto humano, irracional, pero es humano”.

La abogada Tirira señala que en este caso se han cometido negligencias, ya que el Estado ecuatoriano tiene doble responsabilidad cuando una persona se encuentra en un recinto estatal. “Si en este caso la víctima entró a un centro estatal, el Estado tiene un doble rol de garante. No es posible que el ministro únicamente se pronuncie diciendo ‘haremos todo lo posible’. Han pasado más de cuatro días”.

Para Virginia Gómez de la Torre, directora de la Fundación Desafío, se trata de una cuestión paradójica. “Cómo se explica que teniendo una pareja policía, que supuestamente debería ser una garantía de seguridad, muy probablemente haya sido violentada y asesinada por él. Ser pareja de un policía resulta que es un factor de riesgo”.

Garantías del Estado

Gómez De la Torre dice que las mujeres están en manos de una sociedad que no las protege y a la que no le importa su vida. Incluso, dice, esto sucede en el marco de la institución que está para garantizar la seguridad de los ciudadanos. “Realmente es terrible y humillante para las mujeres ecuatorianas que un gobierno como este no priorice este tema tan grave”.

Gómez dice que denuncian que ni este gobierno ni los anteriores definieron como prioridad la vida de las mujeres ni de las trans como Jessica, a quien mataron en Ambato. “Esas vidas no les importa, estamos en manos de femicidas, que están incluso en altos cargos. Un gobierno que no prioriza y no da recursos para este tema es cómplice y se convierte en un gobierno feminicida también”.

La Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador demanda que se haga una investigación integral y que no se oculte la responsabilidad del policía que es pareja de Bernal.

“Demandamos además que la institución policial se separe de la investigación y que sea Fiscalía la que lo asuma”, dijo Rocío Rosero, vocera de la Coalición. Las autoridades policiales y el Ministerio del interior no deben permitir impunidad, agregó el comunicado de la Coalición.