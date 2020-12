Más recaudación tributaria en noviembre del 2020

La recaudación de impuestos durante este año no alcanzará a cumplir la meta inicial del Servicio de Rentas Internas (SRI), de USD 14 323 millones, pero las cifras se están recuperando frente a los primeros meses de la pandemia.

En noviembre, el Fisco recibió USD 1 031 millones por impuestos, según datos del Ministerio de Finanzas. Es el monto más alto desde que el país salió del semáforo rojo, en mayo pasado.



Además, las arcas fiscales recibieron en noviembre USD 33 millones más que en igual mes del 2019.



El reporte diario del SRI mostraba hasta ayer, 2 de diciembre del 2020, que el mes pasado se recaudaron 960 millones. Según David López, director económico de la Cámara de Comercio de Quito, la diferencia de datos con el Fisco se debe a que el informe del SRI aún no está terminado.



Pablo Arosemena, titular de la Cámara de Comercio de Guayaquil, señaló que es probable que noviembre haya sido el mejor mes del año en ventas, “pero aún estamos lejos de una recuperación total. Esperemos que no haya medidas restrictivas en diciembre”.



Noviembre suele ser un mes con mejor recaudación de impuestos como el IVA, porque es una época previa a Navidad y por el Black Friday, dijo Carlos Licto, experto tributario.



López cree que la recuperación ha sido lenta porque aún hay restricciones e incertidumbre frente a lo que sucederá en el corto plazo, por lo que los hogares tienden al ahorro y el consumo sigue contraído.



Ligeros atrasos en salarios

​

El gasto en salarios del sector público se redujo en USD 560 millones entre enero a noviembre frente a igual período del año anterior.



Una de las medidas para lograrlo fue reducir dos horas la jornada laboral de una parte de la burocracia desde mayo, por seis meses. El ajuste a la jornada terminó en noviembre pasado.



Durante la emergencia, los funcionarios públicos han recibido sus salarios con días o semanas de atraso, aunque en octubre pasado sí cobraron puntual.

Al 30 de noviembre se registraron USD 309 millones de atrasos. Según el Ministerio de Finanzas, ya se pagaron los sueldos para el personal de salud, Policía y Fuerzas Armadas. Ayer estaba previsto comenzar a pagar al resto de entidades un monto cercano a los USD 275 millones.



Petróleo deja poco al presupuesto



La baja del precio del crudo y una caída de la producción petrolera influyeron en los bajos ingresos que dejó el sector petrolero al Fisco.



Las cuentas públicas recibieron USD 490 millones, el monto más bajo comparado con igual período durante los últimos 10 años. La cifra incluso está por debajo de los ingresos recibidos en el 2016, cuando el precio del crudo cayó a niveles similares que los de este año (USD 34 en promedio por barril).



A diferencia del 2016, este año se registró una caída en la producción y no se ejecutaron todos los planes previstos. Por ejemplo, el campo Ishpingo en la Amazonía que debía incorporarse en octubre pasado, se aplazó 11 meses. Además, la rotura de los oleoductos en abril interrumpieron las exportaciones momentáneamente.



Menos asignaciones para GAD

​

El Ejecutivo redujo en un 23% las asignaciones previstas este año para los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), por la caída de ingresos. El 27 de noviembre, Finanzas informó que se ha pagado a los GAD USD 1 719 millones de los 2 377 millones que les correspondería en 2020 luego del ajuste.



Pero los voceros de los GAD no están de acuerdo. Ellos se amparan en el artículo 118 del Código de Planificación y Finanzas Públicas, reformado en julio, que señala que el Ministerio de Finanzas puede ajustar hasta 5% el Presupuesto aprobado por la Asamblea.



El Ministerio, en cambio, señala que eso rige únicamente para el nuevo Presupuesto del 2021 y defiende que, según el Código de Organización Territorial (Cootad), se deben ajustar las asignaciones en función de los ingresos recibidos.

7 429 millones de financiamiento



El Fisco ha recibido hasta noviembre USD 7 429 millones de financiamiento; esto es el 84% de lo esperado para el año. La mayor parte de esos recursos ha ingresado de multilaterales. Según el Ministerio, estos organismos ya han entregado USD 4 708 millones al país.



Aunque en noviembre no se desembolsaron recursos de estas entidades, fue un mes clave para concretar préstamos que llegarán en diciembre. El Banco Mundial aprobó USD 514 millones el 24 de noviembre, esos recursos se hicieron efectivos el 1 de diciembre.



Y el 23 de noviembre el Gobierno aprobó la primera revisión de metas del programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para recibir USD 2 000 millones en diciembre. Para el desembolso de estos últimos, solo está pendiente la aprobación de la Ley Anticorrupción.