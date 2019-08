Expresidente Rafael Correa sobre cheque de USD 6 000: 'Tenía un recurrente sobregiro y pedí prestado'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

“Tenía un recurrente sobregiro, y pedí prestado USD 6000 del fondo solidario que teníamos en la Presidencia (nuestros mismos aportes) y lo pagué hasta el último centavo (tengo los cheques de USD 500 mensuales), señaló el expresidente Rafael Correa en su cuenta de Twitter pasado el mediodía de este miércoles 7 de agosto del 2019, en respuesta a las acusaciones de la Fiscalía General del Estado.

Horas antes, la fiscal General Diana Salazar solicitó la prisión preventiva de Rafael Correa como el auto principal del caso Sobornos 2012- 2016. En la Corte Nacional de Justicia, durante la audiencia de vinculación de 22 personas en este caso de presuntos aportes ilícitos a Alianza País, la Fiscalía mostró un cheque de USD 6 000.



La Fiscalía dijo que este dinero fue depositado en la cuenta del entonces presidente Correa y que tenía como origen los aportes ilegales de contratistas estatales para Alianza País, según la versión de un mensajero de la Presidencia, a quien la procesada Laura Terán pidió que hiciera la transacción. La Fiscalía dijo que Rafael Correa era el cabecilla de la red ilegal para captar fondos.



Además, en la red social, Correa señaló: “¡Chuta! De los '15 millones de dólares en sobornos' me han dado...¡$6.000 dólares!!!

¿No les da vergüenza ser tan ridículos?”.



El abogado de Correa, Fausto Jarrín Terán, también se refirió al cheque mostrado por la Fiscalía. Él dijo que el dinero depositado en la cuenta personal del expresidente es de origen lícito.



"El origen de los fondos del crédito o de cualquier cosa que haya sido, son definitivamente no ilegales. Habrá que determinar en el proceso de dónde salieron esos fondos. No sé a ustedes, pero a mí sí me han prestado plata mis amigos y eso no significa que sea producto de ninguna actividad ilegal. Y la Fiscalía mal intencionadamente frente a la jueza ha dejado sentado como si se supiera o se tuviera evidencia para demostrar que venía de esos 'fondos', que recibían producto de la actividad ilegal. Eso la Fiscalía v a tener que demostrar y probar", dijo.



Este miércoles 7 de agosto se realizó la vinculación de 22 personas al caso Sobornos, en la lista constan, a más de Correa, Jorge Glas, Viviana Bonilla, Cristhian Viteri, empresarios, entre otros.