Estas son las zonas de Quito que serán las más afectadas por el calor hasta el domingo 23 de agosto

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una nueva alerta meteorológica debido a las condiciones climáticas presentes en Ecuador los próximos días.

Esta alerta señala que las temperaturas elevadas persistirán, así como los altos índices de radiación ultravioleta y las ráfagas de viento. Estas condiciones pueden favorecer la formación y propagación de incendios forestales.

Ante esta alerta, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Quito especificó las zonas más vulnerables ante estas condiciones para que se puedan tomar precauciones. Esta advertencia está vigente hasta las 17:00 del domingo 23 de agosto de 2026.

El COE resaltó que se esperan temperaturas de hasta 26° C (nivel alto) en algunas zonas y de hasta 23°C en otras (nivel medio).

Zonas afectadas por las altas temperaturas

Nivel alto

En la zonal Tumbaco : Tababela, Guayllabamba, Puembo, Tumbaco, Cumbayá.

: Tababela, Guayllabamba, Puembo, Tumbaco, Cumbayá. En la zonal Los Chillos : Guangopolo, Conocoto, Alangasí, La Merced, Amaguaña

: Guangopolo, Conocoto, Alangasí, La Merced, Amaguaña Así también las zonales: Calderón, Quitumbe, Manuela Sáenz, La Mariscal

Nivel medio

Zonal Espejo : Perucho, Atahualpa, Puéllaro

: Perucho, Atahualpa, Puéllaro Zonal La Delicia: Pomasqui: Yaruquí, Checa.

COE Metropolitano pide tomar precauciones

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Quito emitió recomendaciones ante las altas temperaturas. Las autoridades piden a la ciudadanía ajustar sus actividades diarias para reducir los efectos del calor y evitar la exposición prolongada al sol.

El organismo también llamó a extremar las precauciones en zonas rurales y forestales. Las altas temperaturas pueden aumentar los riesgos relacionados con incendios, por lo que el COE recomienda evitar acciones que puedan generar fuego o chispas y reportar cualquier emergencia de manera inmediata.

Recomendaciones ante las altas temperaturas

El COE de Quito recomienda modificar las rutinas diarias y reducir la actividad física intensa al aire libre. También pide evitar la exposición directa al sol.

La ciudadanía debe mantenerse hidratada y utilizar protección adicional frente a la radiación. Además, las personas deben procurar que las habitaciones de sus viviendas permanezcan frescas y cuenten con una adecuada ventilación.

Estas medidas buscan reducir la exposición a las altas temperaturas durante las actividades cotidianas y mantener espacios interiores con condiciones más frescas.

Precauciones para evitar incendios forestales

El COE también recomienda evitar actividades que puedan generar chispas o fuego en áreas rurales y forestales. La ciudadanía no debe arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos encendidos en estos espacios.

Si una persona detecta un incendio, debe notificar inmediatamente a las autoridades competentes. El reporte oportuno permitirá alertar sobre la emergencia y activar la respuesta correspondiente.

🚨#Activados24Siete I La advertencia meteorológica del @inamhi_ec se mantiene hasta las 17:00 del 23 de agosto.



Incremento de temperatura 🌡 y ráfagas de viento 🌬.



🟠 Alto 24–26 °C

🟡 Medio 21–23 °C@MunicipioQuito está atento.



Conoce las áreas afectadas 👇 pic.twitter.com/SJGMppk85n — COE Quito (@coequito) August 20, 2026

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