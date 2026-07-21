Quito espera temperaturas de hasta 25°C y ligeras lluvias este martes 21 de julio

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó sobre las condiciones climáticas en Quito para este martes 21 de julio de 2026. Según el pronóstico, se espera un cielo poco nuboso y radiación ultravioleta extremadamente alta.

Temperatura máxima en Quito

Durante la mañana, Quito tendrá un cielo parcialmente nublado, lo que mantendrá la radiación ultravioleta en niveles extremadamente altos. Las temperaturas podrían alcanzar un máximo de hasta 25 grados centígrados.

Recuerda que el Inamhi mantiene vigente una alerta por el aumento de temperaturas diurnas en varias zonas de Ecuador, así que toma precauciones. Estas altas temperaturas, acompañadas por ráfagas de viento, crean condiciones propicias para la propagación de incendios forestales. Por lo tanto, no realices quemas a cielo abierto ni enciendas chispas en zonas con vegetación.

Radiación solar en Quito

Debido a la poca nubosidad, los rayos solares ingresan directamente a la superficie. La radiación ultravioleta se eleva durante la mañana y hasta después de las 14:00 horas. Por ello, es importante proteger tu piel y mantenerte hidratado. Usa siempre protector solar, incluso si parece que no hay radiación.

#AdvertenciaMeteorológicaEc #52 🌡️Del 18 al 21 de julio se prevé un incremento de la temperatura en horas del día e índices de radiación UV en varias localidades del Ecuador. Estas condiciones podrían favorecer la propagación de incendios forestales 🥵☀️

Mayor información 👇 pic.twitter.com/vu0hy25VuG — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) July 17, 2026

¿Lluvias en Quito hoy?

Durante la tarde, el cielo comenzará a nublarse y se prevé la presencia de chubascos en Quito hoy. En la noche, el cielo estará ocasionalmente nublado; sin embargo, no se esperan lluvias. Durante la madrugada del martes 28 de abril, se registrará un descenso de temperatura de hasta 7 grados centígrados, con cielo parcialmente nublado.

Alertas del COE

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Quito alertó a la ciudadanía sobre las condiciones previstas para este día e instó a tomar precauciones.

Recomendaciones del Inamhi

El Inamhi mantiene vigentes alertas por altas temperaturas diurnas. A continuación, algunas recomendaciones:

Evita exponerte directamente al sol entre las 10:00 y las 16:00.

Mantente hidratado.

Usa ropa ligera que cubra tu piel, sobre todo si debes salir de casa.

Ponte siempre protector solar.

No dejes a niños, adultos mayores ni mascotas dentro de vehículos.

Lleva siempre ropa abrigada y paraguas; están previstas lluvias.

#PronósticoPichincha | Martes 21 de julio: Cielo entre poco nuboso a parcial nublado, con radiación IUV extremadamente alta. Probables chubascos aislados en horas de la tarde. pic.twitter.com/GXcB5MLPLo — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) July 21, 2026

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