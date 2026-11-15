Transportistas de Quito reciben sanciones mientras avanza el proceso para subir el pasaje

Fecha de publicación: 15 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de noviembre de 2026

El Concejo Metropolitano de Quito aprobó el 8 de septiembre de 2026 el incremento del pasaje del transporte público convencional de 0,35 a 0,40 dólares, con aplicación desde enero de 2027. La decisión establece condiciones para las operadoras y sus unidades, en un contexto de controles municipales sobre el funcionamiento y la calidad del servicio que reciben los pasajeros.

Municipio de Quito registra 218 sanciones a 47 operadoras de transporte

Entre 2024 y junio de 2026, el Municipio de Quito registró 218 sanciones a 47 operadoras de transporte público, como resultado de los procedimientos administrativos correspondientes, según datos de la Secretaría de Movilidad.

A esta cifra se suman 1 732 acciones de fiscalización, supervisión y control que la entidad ejecutó entre enero y octubre de 2026. Estas intervenciones buscan verificar las condiciones de operación de las unidades, el cumplimiento de las rutas y frecuencias autorizadas y la calidad del servicio para los pasajeros.

Mayo concentró el mayor número de controles, con 505 intervenciones. En enero, la Secretaría registró 163; en febrero, 148; en marzo, 104; en abril, 209; en junio, 209; en julio, 200; en agosto, 63; en septiembre, 42; y en octubre, 89.

La planificación municipal contempla una cobertura semanal de 42 rutas: 24 del corredor Sur Occidental y 18 del corredor Central Norte. Los controles incluyen inspecciones en territorio, revisiones técnicas, monitoreo y evaluaciones mediante la modalidad de usuario incógnito. La entidad también verifica alertas y denuncias ciudadanas.

Cuatro irregularidades detecta la Secretaría de Movilidad en los buses de Quito

Entre las principales novedades que identificó la Secretaría de Movilidad constan cuatro tipos de incumplimientos:

Incumplimiento de frecuencias: retrasos respecto de los horarios establecidos para la prestación del servicio.

retrasos respecto de los horarios establecidos para la prestación del servicio. Circulación con puertas abiertas: unidades que transportan pasajeros sin mantener cerradas sus puertas.

unidades que transportan pasajeros sin mantener cerradas sus puertas. Uso del celular durante la conducción: conductores que utilizan dispositivos móviles mientras operan los buses.

conductores que utilizan dispositivos móviles mientras operan los buses. Presencia de acompañantes junto al conductor: personas en espacios no autorizados que pueden generar distracciones durante el recorrido.

La Secretaría precisó que estas novedades corresponden a observaciones de los operativos de control y no constituyen una clasificación estadística por frecuencia.

Transportistas reconocen infracciones y piden identificar a los conductores

Jorge Yánez, representante de los transportistas de Quito, reconoce que existen conductores que incumplen las normas y generan problemas para los usuarios. Sin embargo, diferencia las infracciones relacionadas con el comportamiento de los conductores de los retrasos que ocasiona la congestión vehicular.

Sobre el incumplimiento de frecuencias, explica que los tiempos de viaje establecidos en los contratos de operación no reflejan las condiciones actuales del tránsito en la capital.

Como ejemplo, menciona una ruta cuyo recorrido contractual contempla 90 minutos, pero que durante las horas pico puede tomar hasta dos horas por la congestión. Esta diferencia, según Yánez, genera incumplimientos en los itinerarios.

En cambio, sobre el uso del celular, la circulación con puertas abiertas y la presencia de personas ajenas a la operación, considera que se trata de comportamientos individuales de los conductores. Afirma que las operadoras buscan identificar a quienes incumplen sus obligaciones para separarlos del sistema.

El representante también solicita a los usuarios que reporten el código numérico de cuatro dígitos de los buses involucrados en infracciones. Según explica, cada unidad cuenta con este identificador, que permite a las operadoras reconocer el vehículo y revisar los reportes.

Los pasajeros pueden comunicar sus quejas mediante los números de contacto que constan en las unidades y los canales de la Secretaría de Movilidad.

Ordenanza 127 condiciona compensaciones y aumento del pasaje en Quito

La Ordenanza 127, aprobada el 8 de septiembre de 2026, establece las condiciones para el incremento de la tarifa y la entrega de compensaciones municipales. La normativa contempla un pago de hasta 8 000 dólares por bus, distribuido en cuatro meses, con asignaciones de 2 000 dólares mensuales.

Para acceder a estos recursos, las operadoras deben cumplir cuatro hitos de gestión y otros requisitos. Entre ellos constan la presentación de descargos mensuales notarizados, la implementación de los sistemas y equipos tecnológicos previstos y un certificado de no adeudar al Municipio de Quito.

También deben cumplir las obligaciones derivadas de multas e infracciones relacionadas con conducción negligente, dentro de las competencias de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y la Agencia Metropolitana de Control (AMC).

Yánez explica que el proceso tecnológico contempla cuatro etapas. La primera corresponde a la presentación de los contratos de tecnología; la segunda, a la verificación de las especificaciones técnicas y la interoperabilidad; la tercera, a las pruebas reales de los equipos instalados en los buses; y la cuarta, al inicio de la marcha blanca para transmitir información sobre la operación de las unidades.

El representante de los transportistas indicó que varias operadoras ya alcanzaron el segundo hito y que el Municipio comenzó a tramitar los primeros pagos correspondientes al cumplimiento del primero.

La ordenanza establece que las unidades que no cumplan los requisitos no podrán acceder a los recursos municipales. De esta manera, los controles, las sanciones y las condiciones de operación forman parte del proceso que acompaña el incremento del pasaje previsto para enero de 2027.

Hasta el cierre de esta nota, la Secretaría de Movilidad no respondió al pedido de información sobre el estado de cumplimiento de los hitos establecidos en la Ordenanza 127 por parte de las operadoras de transporte público.

Sanciones a transportistas de Quito; preguntas frecuentes

❓ ¿Cuántas sanciones registró el Municipio de Quito contra las operadoras de transporte público entre 2024 y 2026? El Municipio de Quito registró 218 sanciones contra 47 operadoras de transporte público entre 2024 y junio de 2026, según datos de la Secretaría de Movilidad.

Contexto: Las sanciones corresponden a procedimientos administrativos. A esta cifra se suman 1 732 acciones de fiscalización, supervisión y control ejecutadas entre enero y octubre de 2026. ❓ ¿Cuántos controles realizó la Secretaría de Movilidad a los buses de Quito en 2026? La Secretaría de Movilidad ejecutó 1 732 acciones de fiscalización, supervisión y control entre enero y octubre de 2026.

Contexto: Las intervenciones buscan verificar las condiciones de operación de las unidades, el cumplimiento de rutas y frecuencias autorizadas y la calidad del servicio para los pasajeros. ❓ ¿En qué mes se realizaron más controles al transporte público de Quito en 2026? Mayo concentró el mayor número de intervenciones, con 505 controles.

Contexto: La Secretaría de Movilidad registró 163 controles en enero, 148 en febrero, 104 en marzo, 209 en abril, 209 en junio, 200 en julio, 63 en agosto, 42 en septiembre y 89 en octubre. ❓ ¿Cuántas rutas de buses fiscaliza semanalmente el Municipio de Quito? La planificación municipal contempla una cobertura semanal de 42 rutas: 24 del corredor Sur Occidental y 18 del corredor Central Norte.

Contexto: Los controles incluyen inspecciones en territorio, revisiones técnicas, monitoreo, evaluaciones mediante la modalidad de usuario incógnito y verificación de alertas y denuncias ciudadanas. ❓ ¿Cuáles son las principales irregularidades detectadas en los buses de Quito? La Secretaría de Movilidad identificó cuatro tipos de incumplimientos: retrasos en las frecuencias, circulación con puertas abiertas, uso del celular durante la conducción y presencia de acompañantes junto al conductor.

Contexto: La entidad aclaró que estas novedades corresponden a observaciones de los operativos de control y no constituyen una clasificación estadística por frecuencia.

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