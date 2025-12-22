El tránsito se intensifica en Quito por las compras de Navidad

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

La temporada de Navidad incrementa el movimiento comercial y la circulación vehicular en Quito. La mañana de este lunes 22 de diciembre de 2025, el Centro Histórico registró un fuerte congestionamiento por la afluencia de compradores que buscan artículos al por mayor y regalos de última hora. Esta situación se constató durante un recorrido periodístico por la ciudad.

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Tránsito colapsado en el Centro Histórico de Quito este 22 de diciembre

Los estacionamientos del Centro Histórico permanecieron llenos. En varios ingresos se colocaron conos para impedir el acceso hasta que se libere un espacio.

En las calles, cientos de vehículos avanzaron con dificultad, mientras los conductores buscaron un lugar seguro para dejar el auto y continuar con las compras navideñas.

Centro-norte de Quito con alta carga vehicular

La congestión no se limitó al Centro Histórico.

En el centro-norte, varias vías registraron circulación lenta y demoras constantes, en especial en avenida Eloy Alfaro, avenida República y avenida Naciones Unidas, sectores con centros comerciales y alta concentración de servicios.

En contraste, algunos ejes viales mantuvieron circulación continua y sin mayores demoras, lo que permitió desplazamientos más ágiles para quienes optaron por rutas de paso y trayectos largos dentro de la ciudad.

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Búsqueda de estacionamiento incrementa la congestión

La falta de espacios disponibles en zonas comerciales elevó la presión sobre las vías cercanas. Los recorridos cortos se extendieron por maniobras de ingreso y salida de estacionamientos y por filas de vehículos en espera de un cupo.

El comportamiento del tránsito reflejó la dinámica propia de los días previos a la Navidad. A medida que se acercan las fechas centrales de las festividades, Quito registra picos de circulación en áreas comerciales y ejes principales, con mayor impacto en el Centro Histórico y el centro-norte de la ciudad.