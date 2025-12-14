Siniestro de tránsito en Quito deja dos heridos

Fecha de publicación: 27 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

Un siniestro de tránsito en Quito dejó dos heridos, reportó este domingo 14 de diciembre de 2025 el ECU 911.

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El siniestro de tránsito que dejó dos heridos en Quito

El ECU 911 difundió un video de un siniestro de tránsito en el nororiente de Quito.

Un tráiler y un vehículo liviano colisionaron, mientras el primero pasaba por el lado derecho del segundo.

El impacto hizo que el vehículo liviano se estrelle contra las vallas de seguridad de la vía, lo que evitó su caída al abismo.

El ECU 911 coordinó con agentes de tránsito y paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Quito para atender a los afectados.

En el nororiente de #Quito dos personas resultaron heridas en un siniestro de tránsito.



Gracias a la coordinación oportuna desde el #ECU911 con las instituciones de primera respuesta y el seguimiento con las cámaras de #VideovigilanciaECU911 se brindó la atención necesaria en… pic.twitter.com/Y4Q1RpwAgT — ECU 911 (@ECU911_) December 14, 2025

El siniestro de tránsito en Conocoto, Quito: cierre vial y afectaciones

Alrededor de las 19:00, del sábado 13 de diciembre, el Cuerpo de Bomberos de Quito informó que atienden una emergencia por un siniestro de tránsito en Conocoto.

La llamada ocurrió desde la antigua vía a Conocoto.

Las imágenes muestras dos vehículos particulares chocados en la vía.

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Personas heridas

Los paramédicos del Cuerpo de Bomberos brindaron atención prehospitalaria a dos personas afectadas.

Se trabajó con cuatro vehículos y 10 efectivos.

La vía se encontraba cerrada en ambos sentidos, hasta el último reporte a las 19:40.

El Cuerpo de Bomberos de Quito recordó a la ciudadanía conducir con precaución y respetar las leyes de tránsito.

Información extra: Quito

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