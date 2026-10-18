Tráiler cargado de cerveza pierde carril y choca contra un poste en la av. Simón Bolívar, en Quito

Fecha de publicación: 18 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 18 de octubre de 2026

Un tráiler chocó contra un poste en la avenida Simón Bolívar, a la altura de la calle María Barreto, cerca de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), en Quito. El siniestro de tránsito ocurrió por una pérdida de carril de circulación, según el reporte del ECU 911.

El vehículo transportaba jabas de cerveza que quedaron regadas sobre la calzada tras el impacto. La emergencia movilizó a equipos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y de la Empresa Eléctrica Quito para atender el incidente.

Según la información oficial, no se registraron personas heridas ni fallecidas. Las autoridades coordinaron las acciones necesarias para atender la emergencia y verificar las condiciones del poste afectado.

¿Qué hacer si pasas junto a un siniestro de tránsito?

Si conduces por la avenida Simón Bolívar y encuentras un accidente, reduce la velocidad de forma progresiva y mantén una distancia prudente. Evita frenar de golpe, cambiar de carril sin precaución o detenerte para tomar fotografías o videos.

Si hay objetos sobre la calzada, como las jabas de cerveza que quedaron dispersas tras el choque del tráiler, no intentes esquivarlos con maniobras bruscas. Observa el entorno, sigue las indicaciones de los agentes de tránsito y busca una ruta segura.

Tampoco te detengas en un punto que bloquee el paso de ambulancias, bomberos o vehículos de emergencia. Si necesitas reportar un incidente, llama al ECU 911 cuando estés en un lugar seguro.

Recomendaciones para evitar siniestros en Quito

Antes de conducir, revisa los frenos, los neumáticos, las luces y los espejos del vehículo. Mantén una velocidad adecuada a las condiciones de la vía y aumenta la distancia de seguridad, especialmente en curvas, pendientes o tramos con poca visibilidad.

En avenidas de circulación rápida, como la Simón Bolívar, es fundamental respetar la señalización, evitar distracciones y anticipar los cambios de carril. Los conductores de vehículos pesados deben verificar la distribución y sujeción de la carga para reducir riesgos durante el trayecto.

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