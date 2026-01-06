¿Subió el impuesto predial en Quito? Esto explica el ajuste que notan los propietarios

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

El inicio de 2026 trajo una sorpresa para algunos propietarios en Quito. Al revisar el valor del impuesto predial, varios contribuyentes detectaron variaciones frente al año anterior, lo que despertó dudas.

Aunque el Concejo Metropolitano aprobó una ordenanza que mantiene las mismas tarifas, sin incrementos generales, la explicación no está en una decisión municipal reciente, sino en una obligación legal que rige para todos los municipios del país.

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El Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD) dispone que todos los municipios del país revisen el valor de los predios cada dos años. El objetivo es que el avalúo catastral refleje, con mayor precisión, el precio real de los inmuebles en el mercado.

De acuerdo con Quito Informa, la directora Metropolitana Tributaria, Diana Arias, aclara que la fórmula para calcular el impuesto predial no ha cambiado. No existe un alza en las tarifas. Lo que sí ocurrió es una actualización del valor de los predios, un proceso técnico que se aplica de manera periódica y obligatoria.

Según Arias, el 74% de los títulos emitidos en Quito presenta una actualización catastral. De ese grupo, el 90% registra incrementos de hasta 20 dólares, con un promedio de 13 dólares.

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Obras públicas y servicios que influyen en el avalúo catastral

Para a revalorización se analiza predio por predio y depende de cambios concretos en cada sector.

Cuando un barrio incorpora una estación del Metro, una vía rehabilitada, un parque o mejoras en servicios básicos, el valor del suelo aumenta. La razón: mejora la accesibilidad, el entorno urbano y la calidad de vida.

Factores como mayor iluminación, seguridad reforzada o mejor conectividad hacen que una zona resulte más atractiva para vivir o invertir. Esa mayor demanda se refleja en el avalúo catastral y, en consecuencia, en el impuesto predial.

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Dinámica inmobiliaria y mercado, el catastro solo registra

En zonas donde surgen nuevos edificios o proyectos habitacionales, el valor del metro cuadrado suele incrementarse por comparación con el mercado. Incluso viviendas antiguas pueden verse impactadas por ese efecto. El catastro municipal no crea ese valor, únicamente lo registra con base en datos técnicos y referencias inmobiliarias.

¿Para qué sirve pagar el impuesto predial en Quito?

Los recursos recaudados ingresan al presupuesto municipal y se distribuyen en obra pública, gestión ambiental, desarrollo social y ordenamiento territorial.

Entre el 1 y el 5 de enero, el Municipio de Quito recaudó 3,1 millones de dólares por impuesto predial. Desde el 8 de enero, los contribuyentes también podrán pagar a través de la nueva aplicación móvil municipal, Mi Quito App.