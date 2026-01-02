El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito pone en marcha, desde el 1 de enero de 2026, el cobro del Impuesto Predial. La recaudación llega acompañada de reformas a la Contribución Especial por Mejoras (CEM), con el objetivo de mejorar la equidad en el financiamiento de obras públicas.

El impuesto predial no solo grava la propiedad inmobiliaria. También incluye aportes destinados a servicios clave para la ciudad, como la tasa de seguridad ciudadana y el financiamiento del Cuerpo de Bomberos, que respaldan acciones de prevención y respuesta ante emergencias.

Durante los primeros 15 días de enero, los contribuyentes podrán obtener un descuento del 10 % por pronto pago. El beneficio se reduce de manera gradual hasta el 30 de junio, fecha en la que el descuento llega al 1 %. La medida busca incentivar el pago temprano y fortalecer la cultura tributaria.

Quiénes acceden a exoneraciones del impuesto predial

Las personas adultas mayores pueden solicitar la exoneración del impuesto predial si cumplieron 65 años hasta el 31 de diciembre del año anterior. El trámite del año en curso se realiza en línea, mientras que las solicitudes de períodos anteriores se gestionan de forma presencial en los Balcones de Servicios municipales.

Las personas con discapacidad y sus cuidadores también acceden a este beneficio, siempre que el inmueble no supere las 500 remuneraciones básicas de avalúo. Cuando el valor es mayor, la exoneración se calcula de forma proporcional, de acuerdo con el porcentaje de discapacidad reconocido por la ley.

Los jubilados no cuentan con exoneración del impuesto predial. No obstante, sí pueden acogerse a la exoneración total de la tasa de seguridad ciudadana, lo que reduce el monto final a cancelar.

Según la directora Metropolitana Tributaria, Diana Arias, el comportamiento histórico de los contribuyentes refleja un alto nivel de cumplimiento durante el primer mes del año. La funcionaria recordó que el descuento por pronto pago se inicia con el 10 % en enero y disminuye un punto porcentual cada mes.

Dónde y cómo pagar el Impuesto Predial

Para saber cuánto debes pagar del Predial, ingresa en www.servicios.quito.gob.ec y elige una opción de consulta:

Apellidos y nombres

Número de predio

Orden para el pago

Dale clic en la lupa y listo, allí verás el monto que debes pagar este 2026. Apúrate a pagarlo para que accedas al descuento.

Cuando sepas el valor, ya puedes pagar en los siguientes bancos:

Pichincha

Guayaquil

Bolivariano

Produbanco

Banco del Pacífico

Banco Internacional

Además, puedes pagar a través de:

Red Facilito

Western Union

Mutualista Pichincha

Coop. 29 de Octubre

Servipagos

Nueva distribución de la Contribución por Mejoras

La Contribución Especial por Mejoras (CEM) financia obras que generan beneficios directos en los predios. Aunque se recauda junto con el Impuesto Predial, no representa un recargo adicional, sino un aporte específico asociado a la ejecución de obras públicas.

La reforma establece cuatro zonas de influencia para determinar el cobro: distrital, zonal, parroquial y local. Esta clasificación permite calcular el aporte en función del impacto real de cada proyecto, con criterios técnicos y de justicia tributaria.

El Municipio también amplió el plazo de pago de la CEM local de 10 a 20 años. Este cambio reduce el valor anual que deben cancelar los propietarios y se aplicará a obras ya ejecutadas, mediante el recálculo de los saldos pendientes.

Las obras financiadas con Presupuestos Participativos y sujetas a la CEM tendrán alcance distrital. Este enfoque responde al principio de solidaridad y busca reducir desigualdades territoriales. La CEM no admite exoneraciones del impuesto predial y se aplicará únicamente a proyectos ejecutados a partir de 2026.

