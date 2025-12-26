Quito cambia el cobro de la contribución de mejoras; aquí las respuestas a las preguntas más frecuentes

Fecha de publicación: 11 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

La Contribución Especial de Mejoras en Quito entrará en una nueva etapa tras una reforma aprobada por el Concejo Metropolitano el 22 de diciembre de 2025. El cambio redefine cómo se reparte el costo de las obras financiadas con presupuestos participativos y a qué grupos de vecinos les corresponde asumir ese pago. El ajuste apunta a corregir un modelo que durante años concentró la carga en pocos propietarios.

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Desde cuándo se aplica la nueva forma de cobrar la contribución especial de mejoras en Quito

La nueva forma de cobro se aplicará desde 2026. El Municipio usará este esquema solo en las obras ejecutadas mediante presupuestos participativos a partir de ese año.

Los proyectos realizados antes de 2026 conservarán el sistema anterior y no entrarán en recalculaciones.

Esta delimitación fija un punto de inicio claro para los contribuyentes y separa las obligaciones pasadas de las nuevas intervenciones.

¿Qué obras pagarán la contribución especial de mejoras con el nuevo sistema?

El cambio alcanza a las obras financiadas con presupuestos participativos que se ejecuten desde 2026. En estos casos, el valor ya no recaerá solo en los predios ubicados frente a la obra, sino que se distribuirá entre todas las personas que reciben un beneficio directo o indirecto.

El esquema clasifica las intervenciones según su alcance: local, parroquial, zonal o distrital. Cada nivel define cuántos beneficiarios participan en el pago.

¿Por qué el nuevo cobro de la contribución no se aplica a obras anteriores?

El Municipio mantendrá intactos los cobros generados antes de 2026. Las contribuciones ya emitidas seguirán bajo las reglas vigentes en el momento de su ejecución.

Esta decisión evita ajustes sobre obligaciones existentes y da certeza a los propietarios.

Desde 2026, las nuevas obras se planifican y liquidan con criterios distintos, lo que permite aplicar el modelo sin conflictos administrativos.

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¿Cuántos años habrá para pagar la contribución especial de mejoras?

La reforma amplía los plazos de pago. Las contribuciones asociadas a estas obras podrán dividirse hasta en 20 años, a diferencia del esquema anterior que concentraba el cobro en períodos más cortos.

Este cambio reduce el impacto económico inmediato, sobre todo en barrios y parroquias que esperaron durante años por obras básicas.

Cómo se seguirá cobrando la contribución de mejoras en Quito

El cobro de la Contribución Especial de Mejoras se mantendrá junto al Impuesto Predial, que se paga cada año desde el 1 de enero.

El cambio no altera el canal de recaudación, sino desde cuándo se aplica el nuevo esquema y cómo se reparte el valor de las obras ejecutadas desde 2026.