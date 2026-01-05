Todo lo que debe saber para pagar el impuesto predial 2026 en Quito

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Desde el 1 de enero de 2026, el Municipio de Quito inició el cobro del impuesto predial en el Distrito Metropolitano. Los contribuyentes que cancelen esta obligación durante los primeros 15 días de enero acceden a un descuento del 10%.

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El esquema de rebajas se reduce de forma progresiva conforme avanza el calendario. En la segunda quincena de enero el descuento es del 9%; en febrero, del 8% y 7%; en marzo, del 6% y 5%; en abril, del 4% y 3%; en mayo, del 3% y 2%; y en junio, del 2% y 1%.

Cómo consultar el valor del impuesto predial 2026

Los ciudadanos pueden consultar el valor a pagar a través del portal oficial del Municipio de Quito, ingresando a https://pago.quito.gob.ec/.

El alcalde Pabel Muñoz anunció que en los próximos días se habilitará una aplicación móvil que permitirá consultar esta y otras obligaciones municipales.

Formas de pago disponibles

El impuesto predial se puede cancelar en pocos minutos. El pago está habilitado en línea mediante tarjetas de débito o crédito, banca web y con el número de orden de cobro. También se mantiene la opción presencial en las ventanillas de las instituciones financieras autorizadas.

Cambios en la Contribución Especial por Mejoras

Desde 2026, el impuesto predial incorpora una reforma a la Contribución Especial por Mejoras (CEM), que, según el Municipio, busca beneficiar a la ciudadanía. Este tributo también incluye rubros destinados al bienestar colectivo, como la tasa de seguridad ciudadana y el aporte al Cuerpo de Bomberos de Quito.

Exoneraciones y actualización de avalúos

La normativa vigente mantiene las exoneraciones para personas adultas mayores, personas con discapacidad y sus cuidadores. El alcalde Pabel Muñoz explicó que, de acuerdo con el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), los municipios están obligados a revisar periódicamente el valor de las propiedades y el impuesto predial.

Muñoz aclaró que las tarifas del impuesto predial para 2026 y 2027 no aumentaron y se mantienen iguales a las del período 2024–2025. Las variaciones responden únicamente a la actualización del avalúo de los inmuebles para el período 2026–2027.

Durante el programa Frecuencia Quiteña, de este 5 de enero del 2026, la autoridad precisó que el 74% de los inmuebles en Quito registrará un aumento promedio de 13 dólares en el impuesto predial este año.

Información externa: Portal de servicios municipales de Quito

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