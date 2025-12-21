Un siniestro de tránsito se registró la mañana de este domingo 21 de diciembre de 2025 en la Ruta Viva, en el sector La Primavera, parroquia de Cumbayá. El hecho ocurrió en sentido aeropuerto–Quito y generó congestión vehicular, según los reportes de las entidades de emergencia.

Un nuevo siniestro de tránsito en la Ruta Viva, en Quito

El Cuerpo de Bomberos de Quito informó que su personal acudió al sitio para atender la emergencia, que se presentó por el volcamiento de un automotor. Como resultado del siniestro de tránsito en la Ruta Viva, dos personas resultaron afectadas. El vehículo quedó con severos daños tras el impacto.

Los bomberos ejecutaron maniobras de rescate para liberar a una persona que quedó atrapada en el interior del vehículo. Luego de la intervención, el equipo brindó atención prehospitalaria a los heridos, conforme a los protocolos establecidos para este tipo de eventos.

Dos heridos por el siniestro de tránsito en la Ruta Viva

El ECU 911 detalló que la alerta del siniestro de tránsito en la Ruta Viva ingresó a la central de emergencias a las 10:52 de este domingo. Desde ese momento, la entidad coordinó la respuesta interinstitucional con personal del Cuerpo de Bomberos de Quito y con agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito, quienes se desplazaron al lugar para atender la emergencia y gestionar la movilidad.

Las autoridades informaron que, debido al volcamiento del vehículo, los carriles central e izquierdo de la Ruta Viva, en sentido hacia el aeropuerto, permanecen cerrados de manera temporal. La vía se encuentra parcialmente habilitada, lo que ha provocado congestión en la zona.

💥 #Ahora | Nuestro equipo atiende una emergencia por un siniestro de tránsito en La Ruta Viva, sector La Primavera.



🤕 Dos personas resultaron afectadas.



👩‍🚒 Nuestro equipo realizó tareas para liberar a una persona que quedó atrapada al interior del vehículo.



👉 Por favor,… pic.twitter.com/rbaEPcYjof — Bomberos Quito (@BomberosQuito) December 21, 2025

Agentes de tránsito ejecutan operativos de control para facilitar la circulación vehicular y reducir los riesgos para los conductores que transitan por el sector. Las autoridades recomiendan tomar rutas alternas mientras continúan las labores en el lugar del siniestro.

El Cuerpo de Bomberos de Quito hizo un llamado a la ciudadanía para conducir con precaución y respetar las normas de tránsito, con el fin de evitar nuevos accidentes de tránsito. Las investigaciones sobre las causas del siniestro continúan a cargo de las autoridades competentes.

