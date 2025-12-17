Siniestro de tránsito en Quito deja cuatro personas heridas y genera cierre parcial

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

Un siniestro de tránsito se registró la mañana de este miércoles 17 de diciembre en el sector de La Bretaña, en el sur de Quito. La emergencia ocurrió en la intersección de las calles S48B y E1A y fue reportada al ECU 911 Quito a las 07:10. Desde ese momento, las entidades de respuesta activaron los protocolos de atención para asistir a las personas afectadas y controlar la movilidad en la zona.

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Tras recibir la alerta, la Sala Operativa del ECU 911 coordinó la movilización de unidades del Cuerpo de Bomberos de Quito, del Ministerio de Salud Pública (MSP) y de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT). Estas instituciones acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria, evaluar la escena del siniestro y ejecutar cierres viales temporales que permitan una intervención segura.

Atención a personas heridas

Personal del Ministerio de Salud Pública informó de manera preliminar que tres personas resultaron heridas y recibieron atención prehospitalaria en el sitio del siniestro. Los paramédicos evaluaron su estado de salud en el lugar, mientras se mantenía el control del tránsito para facilitar las labores de emergencia.

Por su parte, el Cuerpo de Bomberos de Quito confirmó que atendió una emergencia por un siniestro de tránsito en el sector de La Bretaña. La institución señaló que sus paramédicos brindaron atención prehospitalaria a cuatro personas afectadas. Los bomberos también reforzaron el llamado a la ciudadanía para que conduzca con precaución y respete las normas de tránsito, especialmente en zonas donde se desarrollan operativos de emergencia.

Las autoridades de tránsito indicaron que el siniestro se produjo por el choque entre dos vehículos livianos. Este impacto generó la necesidad de restringir parcialmente la circulación vehicular, con el fin de garantizar la seguridad de los equipos de respuesta y de los conductores que transitan por el sector.

💥🚙 #Ahora | Atendemos una emergencia por un siniestro de tránsito en el sector de La Bretania, sur de Quito.



🚑 Nuestros paramédicos brindan atención prehospitalaria a cuatro personas afectadas.



🚧 Hay cierres viales. Toma rutas alternas si transitas por el sector.



👉… pic.twitter.com/VVIYSNTOBK — Bomberos Quito (@BomberosQuito) December 17, 2025

Cierres viales y movilidad en el sector

La Agencia Metropolitana de Tránsito informó sobre un cierre vial en el sector de La Bretaña como consecuencia del siniestro. La restricción se aplica en la intersección de las calles E1A y S48, donde se concentran las labores de atención y control. La AMT mantiene personal en la zona para orientar a los conductores y gestionar el flujo vehicular.

De acuerdo con la información oficial, la circulación en el sector se encuentra parcialmente habilitada. Sin embargo, las autoridades recomendaron tomar rutas alternas para evitar congestión y permitir que los equipos de emergencia concluyan su trabajo con mayor rapidez. Además, insistieron en la importancia de conducir con precaución y respetar las señales y disposiciones del personal de tránsito.

Las entidades de respuesta reiteraron su llamado a la ciudadanía para mantenerse informada a través de canales oficiales y adoptar medidas de prevención al volante. El ECU 911 recordó que, ante cualquier emergencia, la línea única permite una atención oportuna y coordinada entre las instituciones.

🚨#CierreVialQuito | Por siniestro de tránsito

📍 Sector: La Bretaña

🛣️ Dirección: calle E1A y S48

🚧 Cierre: intersección de la E1A y S48



⚠️ Conduce con precaución pic.twitter.com/lO7ieU0CGL — AMTQuito (@AMT_Quito) December 17, 2025

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