Av. Simón Bolívar registra cierres viales por tala de árboles

Fecha de publicación: 4 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 4 de octubre de 2026

La av. Simón Bolívar registra cierres viales y congestión vehicular este 4 de octubre de 2026 debido a la tala de árboles y limpieza de la calzada.

La medida afecta la circulación en sentido norte-sur y genera fuerte congestión vehicular en el sector de Masgas.

Cierres viales en la av. Simón Bolívar

La AMT Quito informó que la intervención por tala de árboles está a cargo de Obras Quito en el sector Masgas, a la altura de la intersección con la calle Sarahurco.

Los trabajos obligaron a cerrar dos carriles en sentido norte-sur.

Esta arteria vial suele registrar emergencias constantes de este tipo; si te interesa conocer los antecedentes, revisa el reporte de tres alertas viales en menos de una hora en la av. Simón Bolívar.

🚨 #CierreVialQuito | ¡Por tala de árboles a cargo de @ObrasQuito ! 🌳 📍 Sector: Masgas 🛣️ Dirección: av. Simón Bolívar y Sarahurco 🚧 Cierre: 2 carriles 🔀 Sentido: norte-sur 🔄 Vía alterna: Camino de Piedra ⚠️ Reduce la velocidad y conduce con precaución. https://t.co/BbK6NfOeqq — AMTQuito (@AMT_Quito) October 4, 2026

Trabajos de poda y congestión vehicular

Un reporte ciudadano concedido a EL COMERCIO detalló que las labores de poda de árboles provocaron hileras de vehículos de hasta 10 kilómetros.

Los conductores señalaron demoras en el flujo vehicular desde tempranas horas ante la falta inicial de control del tránsito.

¿Qué vías alternas usar en la Simón Bolívar?

La AMT Quito recomienda utilizar el Camino de Piedra como ruta alternativa para evitar la zona de mayor carga vehicular.

Posteriormente, el organismo confirmó que la limpieza en el sector El Belén concluyó, habilitando un carril que permanecía bloqueado.

Pero las complicaciones en este sector no son nuevas, consulta los detalles del siniestro que provocó un cierre parcial en la av. Simón Bolívar.

🚨 #Actualización | ¡Vía habilitada! 📍 Sector: El Belén 🛣️ Dirección: av. Simón Bolívar https://t.co/G19lRzEykl — AMTQuito (@AMT_Quito) October 4, 2026

Despliegue de agentes de tránsito

El reporte ciudadano confirmó el posterior arribo de patrullas para regular la circulación en el punto afectado.

Autoridades piden reducir la velocidad y conducir con precaución mientras concluyen las tareas operativas.

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