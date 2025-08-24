La Municipio de Quito informó que este domingo 24 de agosto de 2025 que varios sectores de la ciudad experimentarán cortes de agua debido a la baja del nivel de los tanques Alma Lojana Alto y Medio, que abastecen principalmente a la parroquia Puengasí e Itchimbia.

Sectores de Quito afectados por los cortes de agua

El servicio de agua potable se suspenderá temporalmente en los sectores de:

Alma Lojana

Jardín del Valle

El Guabo

Nueva Floresta

Auqui de Monjas

Buenos Aires

Jaime Ernesto

Collacoto

Medidas de contingencia

Mientras se normaliza el servicio, el abastecimiento se realizará mediante tanqueros de agua potable en los sectores afectados, señaló el Municipio en un comunicado.

Continuaremos informando sobre la recuperación del servicio de agua potable, agregó.

La noticias genera preocupación

Las autoridades no precisaron los motivos que provocaron la reducción del nivel de los tanques Alma Lojana Alto y Medio, ni ofrecieron un plazo estimado para la normalización del suministro.

La noticia genera preocupación e incertidumbre entre los ciudadanos, especialmente porque en julio pasado cerca de 400 000 personas en el sur de Quito permanecieron sin agua potable durante 14 días, como consecuencia del colapso de las tuberías del sistema Mica-Quito Sur, en las faldas del volcán Antisana a 3 900 m.s.n.m, provocada por las fuertes lluvias en la zona.

Las autoridades entregaron agua potable a través de tanqueros en medio de reclamos de los ciudadanos de las seis parroquias afectadas.

Para resolver aquella emergencia, las autoridades debieron instalar 365 metros de tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) en el sistema La Mica-Quito Sur.

