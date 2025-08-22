La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) anunció que ejecutará 25 operativos de control de embriaguez en varios sectores de Quito este fin de semana.

La AMT realizará operativos de control para detectar a conductores que se movilicen en estado de embriaguez o que hayan consumido alcohol.

Según detalló la entidad, en total se implementarán 25 operativos aleatorios de alcotest entre el viernes 22 y domingo 24 de agosto de 2025. Es decir, los controles no serán permanentes, sino que se irán rotando.

Puntos dónde se ejecutarán los controles

Estos son los puntos de la ciudad donde se concentrarán los controles. Incluyen sectores del norte, centro y sur de Quito:

Amazonas y Zamora

Diego de Vásquez y Mariscal Sucre

Enrique Garcés y Molineros

García Moreno y Padre Luis Garzón

Pradera y Av. República

Mariscal Sucre y Morán Valverde

Maldonado y Cóndor Nan

Teniente Hugo Ortiz y Luis Dressel

Mariscal Sucre y Talabera

Mariscal Sucre y Matilde Álvarez

Pichincha y Chile

Cardenal de la Torre y Benedicto Rincón

Maldonado y Susana Letor

Mariscal Sucre y La Ecuatoriana

Velasco Ibarra y Autopista General Rumiñahui

Amazonas y Orellana

El Inca y Amazonas

Ilaló y Griblado Miño

Ilaló y El Turismo

Geovanni Calles y Padre Luis Vaccari

Bahía de Caráquez y Chimborazo

Interoceánica y González Suárez

Panamericana Norte y El Arenal

Simón Bolívar y Los Cóndores

Geovanni Calle y Cipreses

👮🏽 #GestiónAMT | ¡Márcale 0 al alcohol!



🚨 Realizamos operativos de control de estado de embriaguez en varios sectores de la ciudad.



💡 Si bebes no conduzcas y evita sanciones.



💪🏾 Trabajamos por la seguridad en las vías.



🫶🏾 Al conducir con responsabilidad

☀️ #QuitoRenace pic.twitter.com/dngImf9m7X — AMTQuito (@AMT_Quito) August 22, 2025

Sanciones por conducir bajo influencias del alcohol

La conducción vehicular en estado de embriaguez se sanciona según el artículo 385 del Código Órganico Integral Penal (COIP).

Este artículo registra la siguiente tabla escalonada de sanciones según el nivel de alcohol por litro de sangre:

0,3 a 0,8 gramos : multa de un salario básico, pérdida de cinco puntos en su licencia de conducir y cinco días de prisión.

: multa de un salario básico, en su licencia de conducir y cinco días de prisión. 0,8 hasta 1,2 gramos : multa de dos salarios básicos, pérdida de 10 puntos en su licencia de

conducir y 15 días de prisión.

: multa de dos salarios básicos, pérdida de en su licencia de conducir y 15 días de prisión. Superior a 1,2 gramos: multa de tres salarios básicos, la suspensión de la licencia por 60 días y 30 días de prisión.

En todos estos casos, como medida preventiva se aprehenderá el vehículo por 24 horas.

Para las o los conductores de vehículos de transporte público liviano o pesado, la tolerancia al consumo es cero, y un nivel máximo de alcohol de 0,1 gramos por cada litro de sangre.

