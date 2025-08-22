La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) anunció que ejecutará 25 operativos de control de embriaguez en varios sectores de Quito este fin de semana.
AMT realizará 25 operativos de control de embriaguez en Quito
La AMT realizará operativos de control para detectar a conductores que se movilicen en estado de embriaguez o que hayan consumido alcohol.
Según detalló la entidad, en total se implementarán 25 operativos aleatorios de alcotest entre el viernes 22 y domingo 24 de agosto de 2025. Es decir, los controles no serán permanentes, sino que se irán rotando.
Puntos dónde se ejecutarán los controles
Estos son los puntos de la ciudad donde se concentrarán los controles. Incluyen sectores del norte, centro y sur de Quito:
- Amazonas y Zamora
- Diego de Vásquez y Mariscal Sucre
- Enrique Garcés y Molineros
- García Moreno y Padre Luis Garzón
- Pradera y Av. República
- Mariscal Sucre y Morán Valverde
- Maldonado y Cóndor Nan
- Teniente Hugo Ortiz y Luis Dressel
- Mariscal Sucre y Talabera
- Mariscal Sucre y Matilde Álvarez
- Pichincha y Chile
- Cardenal de la Torre y Benedicto Rincón
- Maldonado y Susana Letor
- Mariscal Sucre y La Ecuatoriana
- Velasco Ibarra y Autopista General Rumiñahui
- Amazonas y Orellana
- El Inca y Amazonas
- Ilaló y Griblado Miño
- Ilaló y El Turismo
- Geovanni Calles y Padre Luis Vaccari
- Bahía de Caráquez y Chimborazo
- Interoceánica y González Suárez
- Panamericana Norte y El Arenal
- Simón Bolívar y Los Cóndores
- Geovanni Calle y Cipreses
Sanciones por conducir bajo influencias del alcohol
La conducción vehicular en estado de embriaguez se sanciona según el artículo 385 del Código Órganico Integral Penal (COIP).
Este artículo registra la siguiente tabla escalonada de sanciones según el nivel de alcohol por litro de sangre:
- 0,3 a 0,8 gramos: multa de un salario básico, pérdida de cinco puntos en su licencia de conducir y cinco días de prisión.
- 0,8 hasta 1,2 gramos: multa de dos salarios básicos, pérdida de 10 puntos en su licencia de
conducir y 15 días de prisión.
- Superior a 1,2 gramos: multa de tres salarios básicos, la suspensión de la licencia por 60 días y 30 días de prisión.
En todos estos casos, como medida preventiva se aprehenderá el vehículo por 24 horas.
Para las o los conductores de vehículos de transporte público liviano o pesado, la tolerancia al consumo es cero, y un nivel máximo de alcohol de 0,1 gramos por cada litro de sangre.
