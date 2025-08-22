Recorrer las calles de Quito de por sí es una toda una experiencia. Uno de los sectores más concurridos por su historia, belleza y comercio es el Centro Histórico. Caminar por sus estrechas vías tiene su encanto, pero hacerlo en la noche combina varias sensaciones: nostalgia, misticismo, añoranza; y también miedo.

Los tres primeros sentidos se asocian a la historia intrínseca que acoge este Patrimonio Cultural de la Humanidad; mientras que el último a la tensión colectiva que causa la inseguridad en la capital.

El Caminante Nocturno

Si caminas por el centro de Quito cualquier noche, es probable que te encuentres con varios personajes, desde comerciantes, cantantes, turistas hasta predicadores. Y también a un reconocido ciudadano que caminando ha logrado viralizarse en redes sociales, se trata del Caminante Nocturno.

Prefiere mantener su identidad en reserva, no por seguridad ni tampoco por ego, solo por sostener el misterio en sus seguidores, comentó.

Lo puedes encontrar a altas horas de la noche en varios sectores: Chimbacalle, San Juan, La Marín, El Tejar, El Panecillo, San Roque, Toctiuco, San Marcos, La Tola, La Villaflora, San Francisco, Plaza Grande, 24 de Mayo, entre otros.

Jagger y Onyx, sus compañeros noctámbulos

Es fácil distinguirlo. No va solo, lo acompañan sus dos perritos: Jagger y Onyx, un Golden y un Husky que lo siguen en cada uno de sus pasos.

Sus mascotas fueron producto de la casualidad, contó. “Una vez volvía del sur y me retrasé al Metro. Yo iba en bici por la calle 5 de Junio, a las 23:00, cuando un perrito se apegó. Un patrullero se me acercó y me dijo que corría peligro en el sector. ¡Imagínense! La Policía diciéndome eso. Me dieron un aventón. Luego de varios minutos llegué a descansar en la Plaza Grande. A lo lejos, vi como el Golden venía corriendo, bastante cansado. Me sorprendió por la larga distancia que recorrió. Le llevé a casa para que duerma y por más que busqué nunca aparecieron sus dueños”, relató.

La historia de Onyx es igual de casual. “Estaba en el auto conduciendo por La Ecuatoriana y me perdí, no daba con una dirección. Al dar una tercera vuelta por un parque alcancé a verle a un Husky hurgando en la basura. Se veía mal. Me animé a rescatarlo y ahora ambos me acompañan a donde voy“, contó emocionado.

Una comunidad en crecimiento

Lo acompañamos durante un recorrido. Ahí nos contó que el personaje del Caminante Nocturno comenzó a partir de la improvisación. Recordó que en agosto de 2024, en medio del aburrimiento, se acercó a la Plaza de San Francisco para ‘curiosear’ los preparativos de un evento cultural.

“Estaba chévere, me animé a transmitir por primera vez en vivo para TikTok. Ojalá se conecten unos 10, pensaba”. Sin embargo, los usuarios se multiplicaron más de lo que esperaba.

Esa sensación hizo que replicara los ‘lives‘ en los próximos días. “De a poco la gente me recomendaba caminar hacia otros lugares. Yo les hacía caso; y cuando me daba cuenta ya habían pasado varias horas“, comentó.

Decidió crear un grupo de WhatsApp para ordenar de mejor manera las recomendaciones, sin pensar que sería el inicio de su propia comunidad.

“Improvisamos mucho al inicio. Éramos unos 20, quizá, ahora somos cerca de 1 000 en WhatsApp. En TikTok ya superamos las 30 000 personas. En cada en vivo me ven unas 3 000 personas, en promedio”, mencionó.

‘Me ven por el morbo de que me pase algo’

Sus caminatas se volvieron cada vez más recurrentes, por la ‘exigencia’ de sus seguidores. En el recorrido le preguntamos por qué cree que lo ven; el Caminante dice no saberlo con certeza.

“Pienso que puede ser el morbo de qué me pase algo, por esa sensación de inseguridad que tiene la gente. Otros, supongo lo hacen por curiosidad, para observar cómo es el Centro Histórico a horas que no se atreven a salir”, comentó.

Ahora, sus recorridos no comienzan sino después de las 21:00; la mayoría pasadas las 23:00. Los recorridos no tienen un punto fijo, sino que surgen a raíz de la recomendación de los seguidores que se conectan en TikTok. En algunas ocasiones, el Caminante Nocturno ha extendido sus trasmisiones hasta las 04:00.

“La gente se engancha, le gusta ver cómo se vive la ciudad en la noche y la madrugada. Cómo es la dinámica, qué puede suceder, qué personas se puede uno encontrar por ahí”, mencionó.

‘Vencer el miedo colectivo’

Al cuestionarle por qué se arriesga al caminar tan tarde, respondió que su principal objetivo es “vencer el miedo colectivo“.

“La gente no se anima a caminar por algunos sectores porque piensa que son peligrosos. Y se entiende, pero la única forma de vencer el miedo es apropiándose de los espacios. Es la mejor manera de desplazar a la delincuencia”, indicó.

Dinámica de sus recorridos

Algunas de las preguntas más recurrentes de sus seguidores en los ‘lives’ son: ¿Te han robado? ¿Sales armado? ¿Cómo te cuidas? ¿Por qué no te roban? ¿No te da miedo?

A estas interrogantes, el Caminante suele responder con ironía. Afirma que nunca ha sufrido ningún intento de robo. Dice desconocer los motivos, aunque sí lo han amenazado por redes sociales varias veces.

“Quizá solo tengo suerte, o tal vez la ciudad no es tan peligrosa cómo todos creemos. El miedo propio de la supervivencia está, pero puedo asegurar que la noche no es tan insegura cómo nos han hecho creer”, señaló.

Sobre si va armado y qué lleva consigo, el Caminante Nocturno contó que su mejor forma de protegerse es su propio instinto.

“Claro que tenemos precauciones, no se trata de arriesgarme por arriesgarme, pero siempre camino confiando en mi intuición. Hemos presenciado cosas extrañas, incluso un asesinato, pero no nos pasa nada. No hacemos daño a nadie”, indicó.

Apropiación del espacio público

El recorrido del que fuimos parte comenzó en la Plaza San Francisco, a las 22:00; luego avanzó hacia la av. 24 de Mayo.

Continuamos por la calle García Moreno hasta las escalinatas del Instituto Yavirac. Desde allí, emprendimos la subida hasta llegar a la Virgen del Panecillo.

“Este trayecto era impensado antes. Una vez que quise subir a la madrugada, los mismos vecinos me alertaron del peligro que corría. Me llamó la atención dos letreros pintados en español e inglés que advertían: ‘Señor turista, no suba por aquí. Evite ser robado‘. Esto no puede ser posible, pensé ¿Cómo podemos normalizar la delincuencia?”, cuestionó.

Trabajo conjunto con los vecinos

Por ello, comenzó un trabajo en conjunto con los moradores y las instituciones municipales para recuperar la zona.

“Ahora los espacios están bien cuidados, sin maleza y con iluminación. De eso se trata, de no darles oportunidades a los delincuentes”, enfatizó.

Uno de sus otros objetivos es, justamente, incentivar a la comunidad a que intervenga los espacios y exijan obras públicas.

“Las intervenciones son nuestro derecho. Mostremos nuestras quejas a las autoridades y también contribuyamos a cambiar la realidad de los espacios de nuestros barrios”, recomendó el Caminante.

Ha pensado en próximas intervenciones conjuntas con los vecinos. “Queremos recuperar importantes espacios, como el Penal García Moreno, o cualquier calle o parque que veamos sin iluminación y desarreglada. A mi comunidad nos gusta colaborar sin esperar nada a cambio“.

Más allá del personaje

Mientras caminábamos nos relató que en su cotidianidad trabaja como productor audiovisual, locutor de radio, diseñador gráfico y productor multimedia.

“La gente piensa que no trabajo. Y eso me da gracia. Soy una persona común y corriente, solo que me gusta el ejercicio, compartir con mis perritos y vencer el miedo, y claro, también la noche“, relató entre risas.

El recorrido finalizó a los pies de la Virgen de Legarda, pasadas las 01:00, luego de tres horas, aunque con varias paradas para observar la ciudad desde lo alto. Además, nos acompañaron unos 30 vecinos del sector, incluidos niños.

Los moradores celebraron la recuperación de las escalinatas del Yavirac con esta caminata, como muestra de esta zona antes considerada como “peligrosa” les pertenece.

Desde El Panecillo, el Caminante se animó a dar un último mensaje: “De esto se trata, de que la gente se anime caminar de noche, no como una imprudencia, sino para apropiarse de sus barrios y desplazar a la delincuencia. Sean actores políticos. Los buenos somos más“, finalizó.

