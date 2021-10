Cinco temas urgentes para el alcalde Guarderas

Daniel Romero (I)

Después de cuatro meses desde la remoción de Jorge Yunda, Santiago Guarderas asumió la Alcaldía de Quito ya sin ningún recurso pendiente que pudiese cambiar el panorama.

El ahora Alcalde ofreció un código de ética para evitar la corrupción en su administración y tomar decisiones necesarias para mejorar la movilidad.

La nueva autoridad tiene 19 meses para incidir en al menos cinco temas fundamentales: el Metro, la reactivación económica, la seguridad, la salud por la pandemia y la gobernabilidad en el Concejo Metropolitano.

En su discurso de posesión, el Alcalde señaló que en la próxima sesión del Concejo Metropolitano presentará un plan de gobierno. Entre sus ejes está el tema de seguridad, para lo cual anticipó que se destinarán recursos mediante la reforma presupuestaria.

Para todos los cambios, desde ayer empezó con la designación de su equipo. Durante la espera por el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el futuro de la Alcaldía, se acercó a los gremios para que le sugieran personas técnicas.

Sobre esto, la vicealcaldesa Brith Vaca mencionó que no hay tiempo que perder. Aseguró que ya es momento de superar la crisis derivada de la remoción y ofrecer una salida a los problemas de la ciudad.

Sin embrago, Guarderas no tiene solo el tiempo en contra sino también un reto político. Si bien hay un bloque de ediles que aún lo apoya, no todo el Concejo ha mostrado su respaldo al cambio de autoridad.

“Impulsaremos un cambio técnico y humano. La historia demanda de nosotros para que depongamos discrepancias y construyamos la ciudad para devolverle el sitial que se merece”, mencionó el Alcalde.

La gestión del Metro se revisa

Una de las primeras decisiones como Alcalde fue la de revisar el modelo de gestión del Metro de Quito que fue aprobado durante la Alcaldía de Jorge Yunda. El Directorio ratificó la operación directa con asesoría internacional, el miércoles pasado. Ocurrió luego de que ese mismo modelo se seleccionara en marzo pasado pero entrara a revisión desde el 7 de mayo del 2021. Para eso se conformó una Comisión Técnica que presentó sus resultados recién el miércoles anterior. “Yo voy a revisar ese modelo que fue aprobado entre gallos y media noche. Así no se hacen las cosas. Esto tiene que analizarse técnicamente”, indicó. Otro de los problemas que ha enfrentado la empresa es la rotación de sus gerentes. Apenas el miércoles se nombró a Nelson Chimborazo, pero Guarderas anunció que lo cambiará porque no cumple con el perfil. No ofreció aún poner en marcha el sistema pero dijo que tomará las decisiones que sean necesarias.

La reactivación aún pendiente

Para Guarderas, una acción de corto plazo es la reactivación del Centro Histórico. Entre sus primeros anuncios dijo que esa zona de importante componente turístico deberá estar limpia, completamente segura y controlada. Advirtió que apoyará el comercio autónomo siempre y cuando se desarrolle en los espacios asignados. Carlos Loaiza, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, consideró que es fundamental definir resoluciones y ordenanzas que permitan reactivar la economía, aumentar el aforo en los locales comerciales y ampliar los horarios de atención, tal como ocurre en otras ciudades en las que se permite el 100% del aforo en actividades al aire libre. Hoy, en Quito está autorizado el 50% en locales cerrados y 75% en abiertos. También, dijo que es necesaria una normativa de reactivación que permita que pequeños comercios o sectores como el turístico puedan tener alivios financieros en el pago de patentes e impuestos.

El control del virus es crucial

La pandemia es otro de los temas que preocupa a la ciudad. Hasta el momento, se ha logrado la vacunación de cerca de 1,8 millones de personas con las dosis completas, y se ha mantenido la atención en brigadas móviles, la toma de 222 pruebas de detección por cada 1 000 habitantes, y se desarrollaron programas de seguimiento a los contagiados y guías nutricionales. La Secretaría de Salud anunció que el Centro de Atención Temporal Bicentenario se cerrará. Para David Larreátegui, especialista en Medicina Interna y Enfermedades Infecciosas, la vigencia de medidas de bioseguridad y el uso de la mascarilla serán cruciales para continuar con el control del virus y sus nuevas variantes. La toma de pruebas debe seguir, pero ya no debe enfocarse a toda la población. A su criterio, el tamizaje debe ser para los casos que presentan sintomatología de covid-19 y en sectores donde aumenten los contagios. Está pendiente la compra de pruebas.

Seguridad será una prioridad

Más recursos para atender la seguridad de Quito fue uno de los ofrecimientos del Alcalde. Dijo que está planificado incluir en la reforma presupuestaria el aumento de recursos para abordar la difícil situación de la ciudad. Es preocupante, según mencionó, que en Quito se presenten delitos que antes no se veían como el sicariato. Por eso coordinará acciones con el Gobierno central, la Policía Nacional e incluso con la Fuerzas Armadas. También dijo que los Agentes de Control Metropolitanos actuarán para defender a los ciudadanos. “Tenemos que actuar en iluminación. Las calles tienen que estar iluminadas y los parques tienen que estar cuidados porque los ladrones se esconden en esos sitios”, mencionó. Habló también del presupuesto que se tenía que entregar a la Policía. Eso, según el Alcalde, significaba la entrega de vehículos y el pago de los servicios básicos a esa entidad a cambio de que asignen personal para la seguridad en Quito.

Gobernabilidad es otro reto

Durante la posesión, Guarderas hizo un llamado para un trabajo en conjunto con los concejales y así sacar adelante a la ciudad. Cuatro meses de desgaste por el proceso de remoción pasan factura en el Concejo Metropolitano. Una muestra de las posiciones divididas sobre esta situación se evidenció ayer. A la posesión de Guarderas acudieron 11 concejales. Con excepción de Margoth Guevara, concejal alterna de Analía Ledesma, el resto fueron los ediles que votaron por la remoción de Yunda. No asistió el bloque de Revolución Ciudadana (correísmo). Ni siquiera estuvo Juan Carlos Fiallo, quien también votó por la remoción. Durante ese proceso, el bloque de oposición al exalcalde perdió a Paulina Izurieta, quien se desmarcó de las actuaciones de ese grupo. Para la vicealdesa Brith Vaca, no hay tiempo para seguir en disputas y peleas. Por eso, dijo que lo importante es trabajar en lo más urgente que es la seguridad en la ciudad.