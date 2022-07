La revisión técnico vehicular arrastra problemas desde hace 5 años

El Centro Bicentenario es el único que ha realizado el chequeo de los vehículos en Quito en los primeros días de julio. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Evelyn Jácome

La Revisión Técnica Vehicular (RTV), arrastra contratiempos desde el 2017. Para entender por qué se ha vuelto un dolor de cabeza para las últimas administraciones se debe saber que en los últimos cinco años no ha existido un contrato entre la empresa que brindaba el servicio (Danton S.A. junto con el Consorcio ITLS) y el Municipio de Quito. ¿Por qué?

En 2002, la competencia de la RTV pasó al Cabildo, pero no tenía presupuesto, por lo que optó por un modelo de concesión.

Carlos Páez, investigador de la Escuela Politécnica Nacional, quien fue parte de ese proceso, cuenta que el esquema de la RTV se basó en tres componentes. El primero fue abrir centros de revisión que incorporaban elementos de seguridad vial (suspensión, frenos y demás), de registro de propiedad (documentos) y de desempeño ambiental (emisiones).

El segundo fue habilitar un sistema de control aleatorio en la vía pública y el tercero abrir un centro de investigaciones sobre emisiones. Las tres fases se cumplieron. En la alcaldía de Paco Moncayo se hizo un concurso público y la empresa privada fue adjudicada. En marzo del 2003 la RTV arrancó.

El contrato de concesión implicaba 10 años de servicio más otros cinco, si se llegaban a cumplir todos los objetivos. Así se lo hizo y en el 2013 se renegociaron las condiciones económicas. Páez recuerda que los primeros 10 años, la empresa que brindaba el servicio, y que fue la que construyó y equipó los seis centros de revisión, se llevaba el 88% de lo recaudado y le entregaba al Municipio el 12%.

Pero en la renegociación, el monto para el Municipio aumentó al 36%. Además, se definió que el contrato terminaría en diciembre del 2017 y en 2018 se comenzaría con un nuevo operador, ratificando al mismo por concurso o que el Municipio asumiría el servicio (porque ya había experiencia).

Pero en el 2017 comenzaron los problemas en la alcaldía de Mauricio Rodas, pues no se llamó a una nueva licitación. Desde entonces se empezó a extender el contrato con la misma empresa, a pesar de que esa posibilidad no estaba contemplada. Desde el 2018 hasta finales del 2021 se trabajó sin contrato y con convenios de pago. Según la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), desde enero del 2019 hasta julio del 2021 se desembolsaron USD 7,6 millones en convenios de pago. Yaún está pendiente el pago por los servicios de los últimos cinco meses del año pasado, que suman USD 1,5 millones.

El concejal, Bernardo Abad, admite que se debió haber firmado un contrato porque, al haber usado la figura de convenio de pago, de alguna forma durante todos estos años se ha actuado de manera irregular

Este año, la actual administración terminó con los convenios de pago, pero el servicio se suspendió hasta el 5 de julio, cuando, por concurso, una nueva empresa asumió la función de revisión vehicular.

Las consecuencias

La incapacidad para tomar decisiones ha dado como resultado, según el experto en movilidad Sergio Cárdenas, desorganización en el proceso, incumplimiento en el control, mayor contaminación en el ambiente, inconformidad por parte del usuario e, incluso, mayor riesgo vial, ya que, sin control técnico, nada garantiza que los vehículos estén en óptimas condiciones. Páez calcula que la pérdida para el Municipio por la suspensión de la revisión bordea los USD 5 millones. Con ese dinero –dice- se pudo haber financiado un programa de señalización, de habilitación de paradas o se pudo recuperar la bicicleta pública.

Malestar ciudadano

José Bastidas lleva seis días intentando tomar un turno. Ingresó a la página web de la AMT, siguió todos los pasos y confirmó que no debía ningún rubro. Pero al momento de tomar la cita para la revisión la página se colgó. Bastidas asegura que hace el intento al menos 10 veces al día, lo que le hace perder tiempo. Las quejas de los usuarios son frecuentes. A Marlon Cajas, quien debe pasar el trámite este mes, le preocupa no alcanzar y tener que pagar una multa. “Todos los días intento tomar un turno y no puedo”.

Alfredo Viteri, experto en Movilidad, considera que es iluso creer que se va a poder atender a todos los autos en seis meses porque no hay la logística para hacerlo. Antes funcionaban seis centros, y al momento, solo uno (Bicentenario). Este diario pidió una entrevista con el Alcalde la semana del 24 de junio y con la AMT el 4 de junio, pero hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.