Rescatan a una perrita encadenada y desnutrida junto a sus cachorros en Quito

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

Violeta, una perrita de dos años, vivía encadenada y en condiciones precarias en el sector de San Rafael de Cotocollao, en el norte de Quito. El animal presentaba una delgadez extrema y no recibía la atención veterinaria que necesitaba. La Unidad de Bienestar Animal (UBA) del Municipio de Quito rescató a la perrita junto a sus siete cachorros, de aproximadamente un mes de edad, tras recibir una alerta ciudadana por presunto maltrato.

El operativo se desarrolló en coordinación con la Agencia Metropolitana de Control (AMC). Durante la intervención, los inspectores constataron las condiciones en las que permanecían los animales y dispusieron su retiro definitivo del lugar. Además, elaboraron un informe contra la tutora de Violeta por tres presuntas infracciones a la normativa vigente. Las faltas corresponden a dos infracciones graves y una muy grave, que podrían representar una sanción económica de 5 784 dólares.

Violeta permanecía encadenada y sin atención veterinaria

La alerta ciudadana permitió que los inspectores de la UBA acudieran al sector de San Rafael de Cotocollao para verificar la situación de la perrita y sus crías. En el lugar, constataron las condiciones precarias en las que vivía Violeta y procedieron a retirarla definitivamente junto a sus siete cachorros.

El informe elaborado por los inspectores señala tres presuntas infracciones relacionadas con el cuidado y la tenencia de animales de compañía. La primera corresponde al incumplimiento de la esterilización. La segunda se refiere a la falta de atención veterinaria preventiva y curativa que Violeta necesitaba. Cada una de estas infracciones graves contempla una multa equivalente a un salario básico unificado (SBU).

La tercera infracción, considerada muy grave, corresponde a mantener animales encadenados o atados como método habitual de cautiverio, lo que les impide desplazarse con naturalidad. La normativa establece para esta conducta una multa equivalente a 10 salarios básicos unificados.

En conjunto, las tres presuntas infracciones podrían generar una sanción económica de 5 784 dólares para la tutora. La UBA remitió el informe a la AMC, entidad que debe continuar con el procedimiento correspondiente.

La perrita y sus cachorros reciben atención veterinaria

Después del rescate, Violeta y sus siete cachorros ingresaron a uno de los centros de la UBA. Allí, médicos veterinarios evaluaron su estado de salud y mantienen un seguimiento para favorecer su recuperación. Actualmente, los animales permanecen bajo el cuidado de la unidad y reciben la atención necesaria.

Violeta necesita recuperar peso antes de someterse a una esterilización. Una vez que complete ese proceso, podrá ingresar al programa de adopción para encontrar un hogar. Sus siete cachorros también deberán pasar por una intervención de esterilización cuando cumplan cuatro meses de edad. Después, estarán listos para encontrar familias que les brinden los cuidados y la protección que necesitan.

El caso se suma a las intervenciones que realiza la Unidad de Bienestar Animal para atender denuncias relacionadas con posibles situaciones de maltrato. Entre enero y septiembre de 2026, la entidad atendió 158 denuncias por presunto maltrato animal.

Estas actuaciones forman parte del trabajo del Municipio de Quito para proteger a los animales de compañía y responder ante situaciones que ponen en riesgo su bienestar. En el caso de Violeta y sus cachorros, el rescate permitió que dejaran las condiciones en las que vivían y comenzaran un proceso de recuperación bajo supervisión veterinaria.

💔🐾 #ControlEnQuito | Encadenada, desnutrida y luchando por alimentar a sus siete cachorros. Violeta no conocía el amor que todo animal merece, hasta que una alerta ciudadana cambió su historia. 🐾 Hoy, los ocho están a salvo en la UBA. #MunicipioDeQuito #QuitoNosCuida https://t.co/TTf6Iz8iJR — Unidad de Bienestar Animal Quito (@UBAQuito) October 22, 2026

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