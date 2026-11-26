Fecha de publicación: 26 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 26 de noviembre de 2026

Dos perros similares a la raza border collie fueron rescatados en el sector de Guápulo, en Quito, tras una denuncia ciudadana por presunto maltrato animal. De acuerdo con el informe técnico levantado este jueves 26 de noviembre de 2026 por la Unidad de Bienestar Animal (UBA), el tutor ataba de manera habitual los hocicos de ambos animales con cinta adhesiva negra para evitar que ladraran durante las noches y causaran molestias a los vecinos.

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Cómo se detectó el caso de maltrato animal de dos perros en Guápulo

La intervención se activó luego de que denunciantes enviaran videos en los que se observaba a los dos canes con los hocicos sujetos con cinta adhesiva negra. Durante la inspección en el inmueble, el propietario reconoció que aplicaba esta práctica de forma recurrente, principalmente en horario nocturno.

Los inspectores explicaron al ciudadano que atar el hocico de un perro constituye maltrato animal según la normativa metropolitana vigente, debido a los efectos físicos y conductuales que provoca:

Dificulta la respiración normal del animal.

normal del animal. Impide una adecuada hidratación .

. Altera la regulación de su temperatura corporal.

de su temperatura corporal. Genera cuadros de estrés, miedo y ansiedad.

Además, durante la verificación se constató que el espacio donde permanecían los perros no cumplía con las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas por la acumulación de heces.

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Qué sanciones enfrenta el tutor por este caso de maltrato animal

Como resultado de la diligencia, se identificaron seis presuntas infracciones al Código Municipal de Quito vinculadas a la tenencia y maltrato animal:

Una infracción leve: por incumplir el calendario de vacunación y desparasitación.

por incumplir el calendario de y desparasitación. Tres infracciones graves: por las condiciones higiénico-sanitarias del alojamiento, las condiciones inadecuadas del espacio donde permanecían los canes y la falta de esterilización.

por las higiénico-sanitarias del alojamiento, las condiciones inadecuadas del espacio donde permanecían los canes y la falta de esterilización. Dos infracciones muy graves: por causar daño físico, psicológico o emocional mediante prácticas inadecuadas de educación o adiestramiento y por provocar intencionalmente daño o sufrimiento a los animales.

De confirmarse estas seis faltas en el procedimiento administrativo sancionador que sustanciará la Agencia Metropolitana de Control (AMC) tras recibir el informe técnico, la multa económica ascendería a 11 230,60 dólares.

Cuál es el estado de salud y el destino de los dos perros rescatados

Los dos perros, de dos años y de seis meses de edad, fueron trasladados al Centro de Atención Veterinaria, Rescate y Acogida Temporal (CAVRAT) Calderón, donde recibieron evaluación médica.

Aunque ambos presentan un buen estado de salud general, requieren rehabilitación etológica —con énfasis en el perro adulto, que muestra deficiente socialización y reactividad frente a otros canes—. Una vez que completen su rehabilitación y sean esterilizados, ingresarán a un proceso de adopción responsable.

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Qué establece la normativa sobre los ladridos y la tenencia responsable

Las autoridades municipales recordaron que ninguna conducta natural de los animales de compañía, incluido el ladrido, justifica el uso de métodos que generen dolor, daño o sufrimiento, e insistieron en la educación basada en el respeto y la tenencia responsable para garantizar su bienestar y la convivencia comunitaria.

Rescatan a dos perros víctimas de maltrato animal; preguntas frecuentes

❓ ¿Por qué ataban con cinta adhesiva a los perros rescatados por maltrato animal en Guápulo? El tutor reconoció que sujetaba los hocicos de ambos perros con cinta adhesiva negra de manera habitual durante las noches para evitar que ladraran y causaran molestias a los vecinos.

De acuerdo con el primer párrafo y el apartado Cómo se detectó el caso de maltrato animal en Guápulo, la denuncia se respaldó con videos remitidos por ciudadanos y reveló además que el espacio donde vivían los canes no cumplía con las condiciones higiénico-sanitarias por la presencia de heces. ❓ ¿Qué daños provoca sujetar el hocico de un perro con cinta adhesiva? Esta práctica dificulta la respiración, impide la hidratación, afecta la regulación de la temperatura corporal y provoca estrés, miedo y ansiedad en el animal.

Según se detalla en Cómo se detectó el caso de maltrato animal en Guápulo, los inspectores explicaron al ciudadano que este método constituye una forma de maltrato sancionada por la normativa metropolitana vigente en Quito. ❓ ¿A cuánto asciende la multa por maltrato animal en este caso de Quito? De confirmarse las seis presuntas infracciones identificadas al Código Municipal, la sanción económica contra el tutor podría ascender a 11 230,60 dólares.

Conforme consta en Qué sanciones enfrenta el tutor por este caso de maltrato animal, se detectaron una falta leve, tres graves y dos muy graves, cuyo expediente pasará a la Agencia Metropolitana de Control (AMC) para el trámite administrativo sancionador. ❓ ¿Qué edad tienen los perros rescatados en Guápulo y dónde se encuentran ahora? Los dos canes tienen dos años y seis meses de edad, son similares a la raza border collie y fueron trasladados al CAVRAT Calderón para recibir atención veterinaria.

Como se indica en Cuál es el estado de salud y el destino de los dos perros rescatados, aunque gozan de buen estado de salud, ambos requieren rehabilitación etológica —especialmente el ejemplar adulto por su reactividad frente a otros perros— antes de ser esterilizados y puestos en adopción. ❓ ¿Qué infracciones al Código Municipal se detectaron durante la inspección? Se registraron incumplimientos en vacunación y desparasitación, malas condiciones higiénico-sanitarias y de espacio, falta de esterilización y métodos inadecuados de adiestramiento que causan daño intencional.

Bajo las secciones Qué sanciones enfrenta el tutor por este caso de maltrato animal y Qué establece la normativa sobre los ladridos y la tenencia responsable, se precisa que conductas naturales como el ladrido no justifican prácticas que generen dolor o sufrimiento en los animales de compañía.

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