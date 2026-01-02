Quito inicia el viernes 2 de enero con una jornada intensiva de controles de tránsito. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) mantiene operativos en puntos estratégicos de la ciudad para ordenar la movilidad y reforzar la seguridad vial tras las celebraciones de fin de año.

Las acciones se concentran en vehículos de transporte pesado, motocicletas y conductores particulares. Los agentes verifican velocidad, consumo de alcohol y cumplimiento del calendario de placas. El objetivo es disminuir los riesgos en la vía pública y evitar siniestros durante el feriado de Año Nuevo.

Sectores y horarios con presencia de la AMT

Desde la madrugada, la AMT controla al transporte pesado en Padre Rumi y Huasipungo, entre 04:00 y 06:00. Luego, los operativos continúan en la avenida Simón Bolívar, sector El Troje, y en la Ruta Viva, kilómetro 1, de 06:00 a 10:00. La entidad también interviene en Galo Plaza Lasso y Sebastián Moreno, de 06:30 a 08:30, y en Simón Bolívar y De los Nogales, de 10:00 a 12:00.

En horas de la tarde, los controles a motocicletas se desarrollan en la avenida 6 de Diciembre y Los Fresnos, y en Capitán Giovanni Calles con José Viteri, de 14:00 a 16:00.

Prevención de riesgos en las vías

Los agentes realizan controles de velocidad en la avenida Simón Bolívar y calle Sarahurco, sector Más Gas, de 10:00 a 11:00. Otro punto de control se ubica en la Simón Bolívar, sector Universidad Internacional, en sentido sur–norte, de 14:00 a 16:00. En la noche, la AMT verifica el estado etílico en Cumbayá, en la avenida Padre Luis Garzón, entre García Moreno y Francisco de Orellana, de 20:00 a 02:00. Además, se ejecuta el control de placas en la avenida Río Amazonas y el intercambiador del Puente 9, de 09:30 a 11:00. La institución insiste en respetar las normas para cuidar la vida.

🚛🚫 #CadaVidaCuenta |



🧐 Desde el 1 de enero del 2026, el transporte pesado tendrá restricción de circulación en la av. Simón Bolívar y Ruta Viva



⚠️ No olvides que para circular debes obtener tu salvoconducto.



🤝 Avanzamos juntos hacia vías más seguras



⛅#QuitoRenace pic.twitter.com/Qm1zWADoqg — AMTQuito (@AMT_Quito) January 1, 2026

