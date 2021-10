En Quito, 34 choferes se quedaron sin puntos este 2021

Evelyn Jácome. Editora (I)

Para ellos, manejar es su oficio y las calles, su oficina. Se trata de las personas que se ganan la vida brindando un servicio de transporte, ya sea conduciendo un bus, un taxi, una camioneta, una volqueta o vehículos similares.



La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) no tiene un compilado de todas las personas que actualmente cuentan con licencias profesionales en Quito, pero sus estadísticas muestran que en lo que va del 2021 han emitido 80 304 licencias, de las cuales, 15 814 fueron profesionales. A pesar de que por cada conductor profesional hay cinco no profesionales, las cifras de choferes que ya no tienen puntos a su favor, no guardan esa relación.

La entidad indicó que este año, 34 personas con licencia profesional perdieron todos sus 30 puntos, mientras que del grupo de los no profesionales fueron 47. La razón más frecuente: conducir en estado de embriaguez.

Jorge Yánez, presidente de la Unión de Operadoras de Transporte Urbano de Quito, indica que en el caso de los buses, la responsabilidad de verificar que el conductor cuente con puntos recae sobre cada compañía. Por ejemplo, en el caso de Translatinos, cada lunes, antes de iniciar la jornada, el conductor presenta su licencia, y se comprueba que todo esté en regla.

Yánez asegura que hasta el momento ninguno de sus trabajadores se ha quedado sin puntos, y que, de darse el caso, no se le daría el turno para salir a manejar. Según el dirigente, si sale en esas condiciones, corre el riesgo de ser multado por un agente de tránsito.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que cuando una licencia de conducir no tiene puntos quedará suspendida de forma automática. Si durante los controles se identifica a un conductor sin puntos en la licencia, la especie será retirada automáticamente y se emitirá una sanción correspondiente al 50% de un salario básico unificado (USD 200). Además, se disminuirán nueve puntos a la licencia, mismos que se restarán una vez que el conductor haga el curso respectivo de recuperación.

Alfredo Viteri, experto en movilidad, indica que la razón por la que los conductores profesionales pierden más puntos tiene que ver con el hecho de que pasan prácticamente todo el día en la calle. Mientras una persona que maneja, por ejemplo, de su trabajo a la casa, recorre entre 40 y 60 kilómetros al día, un taxi puede llegar a recorrer más de 200, y un bus, 220.

Adrián Castro, director ejecutivo de la ANT, explicó que con la nueva ley de tránsito existieron cambios en el sistema de recuperación de puntos con el objetivo de motivar al conductor. Antes había solo una posibilidad: la forzosa.

Consistía en que una persona debía perder los 30 puntos para hacer un curso de recuperación de puntos. Contempla la suspensión de la licencia de 60 días y mediante un curso podía recuperar solo 15.

A esa posibilidad se sumó una adicional que es voluntaria. Se puede acceder a ella cuando una persona pierde 15 puntos en la licencia y quiere recuperarlos. Si aprueba el curso vuelve a tener los 30 puntos. Pero si los pierde por segunda ocasión, solo podrá recuperar 10, y en la tercera ocasión solo se le devolverán cinco.

Dos testimonios, dos comportamientos

Cuido mis 6 puntos para seguir trabajando

Byron A. Chofer profesional



Es cierto que solo tengo seis puntos en la licencia, pero no es por haber cometido graves faltas, solo que los agentes metropolitanos están a la que cae.

Los primeros seis puntos los perdí por pararme sobre la línea cebra. La verdad no me di ni cuenta y el agente me multó sin escuchar explicación. La segunda fue por dejarme llevar por las iras. Estaba en el Centro, yendo por la Imbabura. Otro bus empezó a hacerme competencia. No me dejaba pasar, se quedó ahí parado y justo un segundo antes de que cambie a rojo se cruzó. De las iras me pasé el semáforo, eso sí viendo que no viniera gente. Justo ha estado un agente ahí y ya no pude evitar la multa.

Otros seis perdí por un radar. En el Centro no se puede ir a más de 40 km/h y un agente con un radar demostró que iba a 47.

Sí quisiera recuperar mis puntos, pero debo pagar USD 400 en multas y de dónde voy a sacar. A mis 32 años, trabajo de 05:00 a 21:00 y gano entre USD 450. Hay otros que están peor que yo. A un compañero le detuvieron bebiendo en el bus. Le quitaron la licencia por seis meses y fue tres meses preso.

Tengo mis 30 puntos porque cumplo la Ley

Henry M. Chofer profesional

Nunca he cometido una infracción. Empecé a manejar el bus hace cinco años, y nunca he visto la necesidad de irrespetar la ley. Mi jornada empieza a las 05:15 y se extiende hasta las 21:00.

Lo más difícil de mi trabajo es lidiar con los usuarios. A veces piensan que ellos tienen la razón en todo y quieren que, por ejemplo, paremos en cualquier lado y no respetemos las paradas. Unos son muy respetuosos, pero otros son groseros. Hasta me han insultado.

Aprendí a manejar a los 15 años y siempre me enseñaron a respetar las leyes. Actualmente, gano al día USD 25.

Varias ocasiones han estado a punto de multarme. Una vez estaba esperando pasajeros y escuché el primer pitazo del agente para que avance, pero justo avanzo a ver a una señora de la tercera edad que venía apurada. Tenía discapacidad así que se demoró bastante en subir. Vino el policía y me pidió papeles, y me reclamó por demorarme. Le expliqué lo que pasó pero no me creyó. Se subió al bus y la misma señora tuvo que explicarle lo que pasó. Ahí me creyó y no me pudo multar.