Quito puede tener temperaturas de hasta 27 grados centígrados este viernes 18 de septiembre

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) compartió las condiciones del clima presentes en Quito este viernes 18 de septiembre de 2026.

Según el pronóstico del clima del Instituto Nacional de Meteorología (Inamhi), este viernes se espera un cielo poco nuboso con incremento de nubosidad y ciertas ráfagas de viento en Quito.

Durante el día, Quito podría tener temperaturas máximas de hasta 27 grados centígrados y presencia de ráfagas de viento.

Debido a la poca nubosidad en la mañana, los rayos solares ingresan directamente a la superficie, por lo que la radiación ultravioleta se ubica en niveles muy altos. Por lo que es importante que protejas tu piel y te mantengas hidratado. Usa siempre protector solar.

Estas condiciones, altas temperaturas, suelo y vegetación secos y ráfagas de viento se vuelven propicias para la propagación de incendios forestales, por ello toma precauciones y no realices quemas a cielo abierto ni enciendas chispas.

Durante la tarde, no hay probabilidad de lluvias en Quito y el cielo se irá nublando. Podría haber presencia de ráfagas de viento, ten precaución.

En la noche de hoy, no se prevé presencia de lloviznas y el cielo estará nublado con claros. Durante la madrugada del sábado 18 de septiembre, no se prevén precipitaciones y se registrará un descenso de temperatura de hasta 7 grados centígrados. El cielo estará parcial nublado.

Según el Inamhi, se esperan lluvias de intensidad variable en el noroccidente de Pichincha.

#PronósticoPichincha | Viernes,18 de septiembre: En Quito cielo poco nuboso con incremento de nubosidad y ciertas ráfagas de viento, condiciones que pueden favorecer la propagación de incendios forestales🔥

En el noroccidente de Pichincha se esperan lluvias de intensidad variable pic.twitter.com/TM2dSCueMC — INAMHI Ecuador (@inamhi_ec) September 18, 2026

Temperaturas de 27 grados en Quito pueden poner en riesgo la salud

Con las altas temperaturas aumenta el riesgo de golpes de calor y deshidratación, especialmente en grupos vulnerables. Así mismo, puede haber mayor consumo de agua y energía eléctrica por el uso de sistemas de refrigeración.

Con estas condiciones, la probabilidad de incendios forestales aumenta, toma precauciones y no realices quemas en zonas secas ni enciendas chispas.

La radiación ultravioleta se mantiene en niveles extremadamente altos, por ello usa siempre protector solar.

Usa ropa que cubra tu piel, así estarás protegido de la radiación y del sol

Lleva siempre paraguas, aunque no haya lluvias, puede protegerte del sol

Mantente hidratado

Mantén las habitaciones frescas y ventiladas

Presta mayor atención a niños, personas mayores y mascotas

🚨 #EmergenciasUIO | Si te encuentras en el norte de Quito y percibes humo o residuos de combustión se debe al incendio forestal que se registra en este momento en el sector de El Casitagua.



👉🏼 Aquí te dejamos algunas recomendaciones para cuidar de ti y tu familia.



📲 Mantente… pic.twitter.com/tvQiOn2uLI — Bomberos Quito (@BomberosQuito) September 17, 2026

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