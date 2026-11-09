¿Quién es María Fernanda Guillén, la nueva autoridad que estará al frente de Quito?

Fecha de publicación: 9 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de noviembre de 2026

Quito tendrá un cambio temporal en la conducción de su administración municipal durante noviembre de 2026. María Fernanda Guillén, concejala del correísmo, asumirá la Alcaldía durante la licencia electoral de Pabel Muñoz y María Fernanda Racines. Su trayectoria incluye experiencia en dependencias municipales, cargos directivos en empresas públicas y formación académica en economía.

María Fernanda Guillén asumirá la Alcaldía de Quito durante la licencia de Pabel Muñoz

El Concejo Metropolitano eligió a María Fernanda Guillén como vicealcaldesa el viernes 6 de noviembre de 2026, durante la sesión extraordinaria 230. La concejala obtuvo 14 votos a favor: siete del bloque correísta, siete de sus aliados y el suyo.

Guillén estará al frente de la administración municipal entre el 12 y el 26 de noviembre, durante los 15 días de licencia sin remuneración que solicitaron Pabel Muñoz y María Fernanda Racines para participar en la campaña de las Elecciones Seccionales 2027.

Su candidatura para la Vicealcaldía surgió del bloque correísta. Un día antes de la elección, Racines anunció que Guillén ocuparía su lugar durante el periodo electoral.

La trayectoria política de María Fernanda Guillén en Quito

María Fernanda Guillén llegó al Concejo Metropolitano como concejala alterna de Wilson Merino. Su paso a la titularidad ocurrió después de la renuncia de Merino, quien dejó su cargo para participar en la contienda por la Alcaldía de Quito.

Su experiencia también incluye responsabilidades en distintas dependencias del Municipio. Durante la actual administración estuvo al frente de las administraciones zonales Eugenio Espejo y La Mariscal.

Además, ocupó cargos directivos en Quito Turismo y en la Empresa Pública Metropolitana de Rastro. Estas funciones forman parte de su trayectoria en la gestión municipal.

¿Qué estudios tiene María Fernanda Guillén?

La formación académica de la nueva vicealcaldesa incluye un título de economista de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE).

También cursó una maestría en Ciencias Económicas con mención en Desarrollo en Flacso Ecuador.

Su formación en economía y su experiencia en dependencias municipales forman parte del perfil de la concejala que asumirá temporalmente la conducción del Municipio de Quito.

¿Por qué María Fernanda Guillén asumirá la Alcaldía de Quito?

La designación responde a la ausencia simultánea de Pabel Muñoz y María Fernanda Racines, quienes solicitaron licencia sin remuneración para participar en la campaña electoral.

El Concejo Metropolitano aprobó el 5 de noviembre una ordenanza reformatoria al Código Municipal para establecer un procedimiento ante este tipo de situaciones. La normativa permite elegir a una nueva vicealcaldesa o vicealcalde por mayoría absoluta cuando el alcalde y la vicealcaldesa soliciten licencia al mismo tiempo.

La reforma también incorpora el principio de paridad de género. Debido a que Muñoz es hombre, una mujer debía ocupar la Vicealcaldía y asumir la subrogación de la Alcaldía.

Con 14 votos a favor, Guillén consiguió el respaldo necesario para asumir esta responsabilidad temporal. Su gestión al frente del Municipio se extenderá durante los 15 días de licencia de las dos principales autoridades de Quito.

María Fernanda Guillén; preguntas frecuentes

❓ ¿Quién es María Fernanda Guillén, la concejala que asumirá temporalmente la Alcaldía de Quito? María Fernanda Guillén es concejala de Quito por el correísmo y fue elegida vicealcaldesa el viernes 6 de noviembre de 2026.

Contexto: Estará al frente de la administración municipal durante la licencia electoral de Pabel Muñoz y María Fernanda Racines, entre el 12 y el 26 de noviembre de 2026. ❓ ¿Cuándo asumirá María Fernanda Guillén la Alcaldía de Quito? Guillén estará a cargo del Municipio de Quito del 12 al 26 de noviembre de 2026.

Contexto: Su gestión temporal cubrirá los 15 días de licencia sin remuneración que solicitaron Pabel Muñoz y María Fernanda Racines para participar en la campaña de las Elecciones Seccionales 2027. ❓ ¿Cuántos votos obtuvo María Fernanda Guillén para ser elegida vicealcaldesa de Quito? Obtuvo 14 votos durante la sesión extraordinaria 230 del Concejo Metropolitano, el 6 de noviembre de 2026.

Contexto: El respaldo incluyó siete votos del bloque correísta, siete de sus aliados y el voto de la propia Guillén. ❓ ¿Cómo llegó María Fernanda Guillén al Concejo Metropolitano de Quito? Llegó como concejala alterna de Wilson Merino y asumió como principal después de la renuncia de este.

Contexto: Merino dejó su cargo para participar en la contienda electoral por la Alcaldía de Quito. ❓ ¿Qué cargos ocupó María Fernanda Guillén en el Municipio de Quito? Estuvo al frente de las administraciones zonales Eugenio Espejo y La Mariscal.

Contexto: También ocupó cargos directivos en Quito Turismo y en la Empresa Pública Metropolitana de Rastro, durante la actual administración municipal.

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