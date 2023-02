Quejas por problemas en la Revisión Técnica Vehicular y matriculación 2022 en Quito

Desde este miércoles 2 de febrero del 2022, los centros de Revisión Técnica Vehicular y de matriculación abrirán sus puertas en Quito. Foto: Julio Estrella/ EL COMERCIO

Evelyn Jácome

Falta de turnos, multas y pagos duplicados por el mismo trámite están entre los principales problemas que enfrentaron los usuarios de la Revisión Técnica Vehicular (RTV) y de la matriculación en Quito durante el 2022.

La falta de agilidad en la realización de estos trámites hizo que no todos los usuarios pudieran culminar los procesos para poder circular con sus vehículos con todos los documentos en regla.

En el 2022, la Revisión Técnica Vehicular no empezó a inicios de año, como usualmente ocurre, si no que se habilitó el 1 de julio, casi con medio año de retraso, lo que redujo prácticamente a la mitad el tiempo para revisar a todo el parque automotor de Quito. Sin embargo, la Agencia Metropolitana de Control informó que la entidad estaba en capacidad de brindar el servicio sin problemas.

A continuación, siete casos en los que se presentaron inconvenientes y la respuesta de Silvana Vallejo, coordinadora general de Operaciones de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

Testimonios de usuarios con problemas en la RTV y matriculación

‘Es absurdo que tengamos que hacer tantos pagos en distintas entidades para la Revisión Técnica Vehicular ’

Ana María Carvajal

“Pasar la Revisión Técnica Vehicular y la matriculación el año pasado fue un desastre porque recién habilitaron el sistema a mediados de año. Normalmente hago el pago en abril, pero me tocó en agosto. Mi carro estaba exonerado de la RTV, solo pagar y cuando intenté pagar el impuesto del Consejo Provincial me decía que no aparezco.

Hice el reclamo, pero hasta que me contesten pasó el tiempo y me dio septiembre y no pude pagar a tiempo. Cuando al fin logré cancelar lo del Consejo Provincial, ya la AMT me había multado.

Intenté hacer el trámite de matriculación y no pude. Luego volví a intentar en diciembre y tampoco pude hacer el trámite en línea. El sistema es un absurdo. Lo lógico sería que puedas pagar todos los valores en un solo lugar, pero debes pagar la matrícula al SRI, las multas en la AMT, al Consejo Provincial y aparte la Revisión. Y es un lío porque yo por ejemplo, pago con la tarjeta y a veces el sistema no permite.

No pude culminar la matriculación a pesar de que en diciembre ya tenía todo pagado. En diciembre sacaron turnos para la gente que no pudo hacer, y tampoco tomar uno pude ir porque había demasiada gente rezagada. Es responsabilidad del Municipio que no empezó a hacer la revisión en enero por los problemas internos”.

La AMT responde:

“La ley es clara y rige a nivel nacional. No es un tema del Gad, la multa está establecida en la resolución de la ANT e indica que si no se pasa la en el mes correspondiente se deberá cancelar una multa de USD 25 por recalendarización.

Nosotros actuamos como interfaz; los pagos de multas, de RTV, y del adhesivo se hacen en el sistema del Municipio. Pero las otras tienen su propia plataforma.

Lo que hacemos nosotros para facilitar la tarea del usuario, es colocar en nuestra web los valores adicionales que se deben cancelar en otras dependencias. Lastimosamente, esperemos que nunca pase, pero puede pasar que se caiga una de esas páginas de pago y como todo está concatenado, podría afectar el trámite. Pero en general hay homogeneidad. Para mañana (martes 1 de febrero), por ejemplo ya hay 800 turnos tomados, y se siguen abriendo más”.

‘No pude terminar la RTV porque debía importar un repuesto que llegará recién este mes’

Edwin Alajo

“No es que uno deje para el último los trámites. A mí me tocaba el último mes porque mi placa termina en cero. Resulta que mi carro ha tenido un problema con un sensor de gases y era imposible detectarlo porque el carro funcionaba bien.

Le hice la revisión el 10 de noviembre. Pero los mecánicos no encontraron los repuestos y era complicado conseguirlo. En la revisión me dijeron que si yo presentaba facturas o certificado de la mecánica del vehículo me podían exonerar de las multas.

Todo lo demás ya está pagado, pero son ese cabio del sensor no iba a pasar la revisión. Lo busqué en todo lado en la concesionaria me ofrecían para febrero. Finalmente voy a tener que pagar la multa.

Son USD 75 que debo pagar además de los USD 35 de este año. No es culpa mía ni descuido, nunca dejo nada para el último-. En el historial de todas las revisiones nunca ha tenido problema de gases”.

La AMT responde:

“Si el auto estuvo en la mecánica o tuvo un accidente o un caso de fuerza mayor, la persona puede comprobar que no pudo asistir y no correrían los valores de calendarización. Para eso debe acercarse al Bicentenario e indicar con certificados lo que está pasando.

Debe demostrar que hay un tema de importación. Pero no debemos olvidar que es obligación de la persona tener el auto en perfectas condiciones, es decir, con buen labrado, balanceo, alineación. Algo que llama la atención es que la primera causa por la que los autos no pasan la RTV es por contaminación, la segunda es por temas de focos y electrónicos, y la tercera es por frenos, que es un tema grave.

‘Hasta el momento no me entregan la especie’

Estefanía Brito

Tenía que hacer la revisión en septiembre, pero como ya veía que era un lío, pude hacerla en julio. Pero mi carro no pasó así que tuve que hacer la segunda en agosto. Es un lío porque debo pagar en todo lado en diferentes entidades bancarias.

Tenía que hacer la obtención de la especie por renovación. Hice todo el trámite en línea y finalmente me escribieron para decirme que mis trámites nunca llegaron y que encima debía USD 5 más de otro rubro. Pagué eso, volví a entregar mis documentos y todos los días de septiembre les molesté para que me digan qué onda y nunca me contestaron.

Les envié capturas de pantalla y todo para comprobar que sí envié. El 17 de octubre me mandaron un correo diciendo que el carro ya estaba matriculado y que tenía el permiso de matriculación, lo que no tenía era la especie. Y hasta el momento no me han entregado la especie porque nunca hubo turno.

Hoy me dijeron que vaya a retirar la especie sin turno, pero ya es febrero. Es le colmo. Sumando todo, lo de los arreglos y pagos tuve que pagar como USD 1 000.

La AMT responde:

La renovación de especie es un trámite que debe realizarse de manera presencial, porque la persona debe firmar. Hay falta de información, lo que la persona tenía que hacer es acercarse inmediatamente una vez realizado el trámite, no hace falta turno para eso. Es importante saber que cuando una persona sube la documentación a un trámite en línea debe recibir la confirmación.

‘Como no hubo turno para la RTV debí ir a Rumiñahui y debí pagar dos veces’

Catalina Jaramillo

“El año anterior teníamos que matricularle en octubre y no encontramos turno. Estuvimos intentando todos los días y no pudimos hacerlo. Así que no nos quedó otra opción más que ir a Rumiñahui, pero hay un detalle.

Cuando nosotros compramos el vehículo hicimos el traspaso de dominio y pagamos de una vez para agendar el turno, es decir pagamos la revisión en Quito. Fuimos al valle pero pensamos que no teníamos que pagar nada más porque ya pagamos aquí y resulta que no, que el valor que pagamos aquí no nos servía allá, así que debimos volver a pagar allá.

Encima debimos hacer un documento en el que explicamos que hicimos el trámite en el valle porque aquí no había turno. Todo eso es engorroso y encima nos tocó pagar dos veces”.

La AMT responde:

"Si ya pasó la Revisión Técnica Vehicular en Rumiñahui, debe ingresar a la web y llenar un formulario indicando que ya pasó la RTV. Debe poner la placa, el chasis, el teléfono, el mail y subir el comprobante.

Se debe hacer eso porque los sistemas de los Gads no están conectados. Nosotros, en 72 horas le entregaremos la información para que eliminar el valor de la convocatoria que es de USD 50. Así evitamos la multa. Además, si se acerca al Bicentenario, y demuestra que pagó en ambos lugares, deberá llenar un formulario para que se le devuelvan los pagos”.

‘Nunca me llegó el certificado, pero la multa sí’

María (nombre protegido)

Me tocaba el trámite en octubre. Al momento de sacar el carro de la RTV, una chica que estaba en la puerta me dijo que tenía que pedir el cambio de especie en la web porque la matrícula ya estaba caducada.

Debí hacer varios pagos, entre ellos los del Concejo Provincial, el impuesto al rodaje, el stiker, el valor de la matrícula... Es un montón de dinero el que pagué.

Puse los datos de la matrícula y me aseguré de que estuviera bien el correo porque decía que de eso depende que el trámite sea exitoso. Dijeron que me iba a llegar un correo con un certificado, pero no especificaron de qué. El trámite lo hice el 31 de octubre.

Como no llegó hasta diciembre me fui a la AMT pero no me dejaron entrar porque no había sistema informático y me pidieron que vuelva el 1 de febrero del 2023. Con ese correo debía ir para hacer el cambio de especie. Hasta ahorita estoy esperando el correo. Lo que sí me llegó en enero fue la notificación de que debía pagar la multa de USD 25.

La AMT responde:

Este es un caso que deberíamos chequearle particularmente.

‘Perdí mi cédula y mi licencia y temo no poder pasar la RTV y matriculación este año tampoco’

Israel Gallego

“El Año pasado me tocó matricular en agosto, así que en julio empecé a hacer los trámites y pagos. Cuando quise tomar un turno para la Revisión Técnica Vehicular ya todo estaba copado y no pude tomar la cita. Apenas terminó el mes, me llegó la multa.

Las autoridades dicen que si no había turno, los usuarios teníamos la posibilidad de hacer los trámites en otro cantón, pero no es así de fácil. Es un proceso el tener que sacar el tiempo.

Además, corrí con mala suerte y me robaron los documentos, así que tomé un turno para volver a sacar la cédula y como soy extranjero me lo dieron para marzo, y sin cédula no puedo sacar la licencia.

Ahorita debo pagar la multa y los nuevos valores para matricular en marzo, pero si aún no tengo ni cédula ni licencia, capaz no puedo hacerlo y seguro me caerán más multas”.

La AMT responde:

“Hay que considerar que por un lado la cédula y la licencia, y por el otro la Revisión Técnica Vehicular y la matriculación son dos temas diferentes. Para realizar los trámites aquí no necesita la cédula ni la licencia.

Además, me imagino que puso la denuncia del robo en la judicatura, de modo que con eso es suficiente. Lo que debe hacer ahorita es pagar los valores pendientes en línea para tomar el turno y asistir con tranquilidad con el turno en mano.

‘No encontré en la web nada sobre la matriculación y Revisión Técnica Vehicular de este año si no lo hice en el 2022’

Juan (Nombre protegido)

Por problemas económicos, el año pasado me retrasé en la matriculación. Mi placa termina en 1 y ya tengo todo pagado. ¿Qué debo hacer? Busqué en la web, pero no hay nada sobre la matrícula atrasada del año anterior.

La AMT responde:

Se debe saber que este año deberá hacer el trámite nuevamente. Es decir, ingresar, consultar los valores pendientes y hacer el trámite. Tendrá que pagar la multa del año pasado más los valores de este año. Si tiene alguna duda puede hacer la consulta en nuestras redes sociales.

