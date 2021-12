Placas y horarios que regirán en Quito en final del 2021

Redacción Elcomercio.com

Este lunes 27 de diciembre del 2021 se aplica la restricción vehicular Pico y placa en Quito, informó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

La prohibición de tránsito se mantendrá vigente en lo que será la última semana del 2021 hasta el feriado que se vivirá a final del año, para recibir al 2022.

De esta forma, la restricción vehicular se mantendrá de la siguiente forma y no deben circular los vehículos:

Lunes 27 de diciembre: No circulan las placas 1 y 2.

Martes 28 de diciembre: No deben salir las placas 3 y 4.

Miércoles 29 de diciembre: No transitan las placas 5 y 6.

Jueves 30 de diciembre: No circulan las placas 7 y 8.

Viernes 31 de diciembre: No aplica el Pico y placa por feriado.

Sábado 1 de enero: Libre tránsito.

Domingo 2 de enero: Pueden circular todos.

La AMT recordó a las personas que la medida restrictiva tiene dos horarios de aplicación. En la mañana desde las 06:00 hasta las 09:30 y en la tarde desde las 16:00 hasta las 21:00.

Después de ese horario, todos los vehículos se pueden movilizar en Quito.

Infringir el Pico y placa se multa

En Quito, las personas que violan la restricción vehicular serán multadas y además se les quitará el auto.

Los agentes de tránsito impondrán la sanción, según el número de veces que los conductores no acaten la medida y funcionará de la siguiente forma:

Primer vez: Multa de USD 60 (15% 15% del salario básico unificado –SBU).

Segunda ocasión: USD 100 (25% del SBU).

Tercera vez: USD 200 (50% del SBU).

Límites

El Pico y placa rige solo en el perímetro urbano de la ciudad. En los valles no se aplica la medida.

Sur: Avenida Morán Valverde (vía sin restricción).

Norte: Comprende hasta la calle de los Narcisos (vía sin restricción de circulación) intersección con la avenida Córdova Galarza (redondel sector Escuela Superior de Policía) que luego pasa a unirse con la av. Simón Bolívar (redondel

Villorita).

Este: Toda la avenida Simón Bolívar (vía sin restricción de circulación).

Oeste: Tiene restricción toda la avenida Mariscal Sucre, hasta unirse con la av. Córdova Galarza (vía sin restricción) hasta la calle de los Narcisos.