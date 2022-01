Pico y placa se aplica en Quito con semáforo epidemiológico rojo

Redacción Elcomercio.com

La capital fue incluida en el listado de los cantones con semáforo epidemiológico rojo, debido a la propagación del covid-19 en Quito.

Según lo anunció el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, Quito y los demás cantones de Pichincha figuran en ese grupo el aumento de los casos, por lo que se emitieron resoluciones para suspender el retorno a clases presenciales mientras se controla el avance de la pandemia.

En ese marco, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que para la semana de este 17 de enero la resolución del Pico y placa se aplicará bajo el siguiente esquema:

Lunes 17 de enero: No circulan las placas 1 y 2.

Martes 18 de enero: No transitan las placas terminadas en 3 y 4.

Miércoles 19 de enero: No deben salir las placas que finalicen en 5 y 6.

Jueves 20 de enero: No circulan las placas 7 y 8.

Viernes 21 de enero: Se prohíbe la circulación de las placas 9 y 0.

Sábado 22 de enero: Todos los vehículos pueden transitar.

Domingo 23 de enero: No rige la medida.

La AMT señaló que la restricción se aplicará desde las 06:00 hasta las 09:30 y desde las 16:00 hasta las 21:00.

#PorUnQuitoDigno !Recuerda¡ Este lunes 17 de enero tiene restricción vehicular las placas terminadas en 1 y 2 de acuerdo al plan #PicoyPlacaUio pic.twitter.com/kqv2cNPx8p — AMTQuito (@AMT_Quito) January 17, 2022

Excepciones

Pese a la vigencia de la medida restrictiva, solo los vehículos oficiales del Presidente y Vicepresidente, Cuerpo Diplomático y Consular acreditado ante el Gobierno, así como el transporte de personas con discapacidades o conducidos por personas de la tercera edad, de emergencias, transporte colectivo de personas, transporte comercial rural y vehículos 100% eléctricos o de cero emisiones podrán movilizarse.

La AMT recordó a los conductores que no existe vigencia de salvoconductos para el Pico y placa en Quito.

Multas

La resolución del Pico y placa señala que las personas que irrespeten la restricción serán multadas y además se les retendrá el vehículo.

Las multas previstas son USD 63,75 (15% del salario básico unificado –SBU de USD 425) para los conductores que violan la medida por primer vez, USD 106,25 (25% del SBU) a quienes irrespetan el Pico y placa por segunda ocasión y deberán pagar USD 212,50 (50% del SBU) a los ciudadanos que inobservan la resolución en una tercera vez.