Perro de siete meses fue golpeado con un palo en Calderón, norte de Quito

Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

Otro caso de maltrato animal se reportó en Quito. Lucky, un perro de siete meses, recibía golpes con un palo en Calderón, norte de Quito. La Unidad de Bienestar Animal (UBA) realizó el rescate luego de una denuncia por presunto maltrato animal en la parroquia de Calderón.

La Unidad de Bienestar Animal de Quito rescató al perro que recibía golpes con un palo en Calderón

La denuncia estuvo acompañada de un video en el que se observa al cachorro mientras recibe varios golpes en la cara con un palo. En las imágenes también se evidencia el miedo del animal durante la agresión.

Según la información de la UBA, Lucky no se encontraba en su domicilio. Su tutora lo había dejado encargado durante algunos días en un lugar diferente al habitual, donde también había animales de granja.

Lucky atacó a una gallina

En ese nuevo espacio, el cachorro atacó a una gallina. Según la información proporcionada por la UBA, este hecho habría desencadenado la agresión contra Lucky.

Durante la inspección realizada por la Unidad de Bienestar Animal, la presunta agresora reconoció que golpeó al perro y le lanzó agua fría con un balde. La mujer habría explicado que actuó de esa manera con la intención de corregir al cachorro y evitar que volviera a atacar a sus gallinas.

La agresión provocó lesiones en Lucky, aunque ninguna fue de gravedad. Uno de sus ojos permanece enrojecido, pero el cachorro se recupera satisfactoriamente y continúa recibiendo los cuidados necesarios.

La presunta agresora podría recibir una multa de 4 820 dólares

Por este caso, la UBA levantó un informe contra la presunta agresora por una infracción muy grave, relacionada con causar daño de manera intencional a un animal de compañía.

De determinarse su responsabilidad, podría enfrentar una multa de 4 820 dólares, de acuerdo con la información proporcionada por la entidad municipal.

La UBA señaló que los golpes y la violencia no deben utilizarse para corregir o castigar a los animales de compañía y recordó la importancia de denunciar casos de presunto maltrato animal.

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