Paso a desnivel de la av. Atahualpa en Quito está habilitado

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

El viaducto quedó cubierto de una capa de hielo luego de la granizada de este miércoles 7 de octubre. En los sectores de Diego de Almagro y 10 de Agosto, Naciones Unidas y 10 de Agosto, y los alrededores de la estación La Pradera del Metro y avenida Mariana de Jesús se reportaron también acumulaciones de agua y granizo, según entidades municipales.

Maquinaria pesada llegó a la av. Atahualpa para remover los escombros y liberar los sumideros. En este tramo el granizo alcanzó aproximadamente 350 m3 y 80 centímetros de altura. La empresa de agua potable de Quito movilizó 3 volquetas, una minicargadora y cuadrillas para realizar los trabajos en el lugar y el permitir el paso de los vehículos. Ambos sentidos de la vía están habilitados para los vehículos.

Capas de 35 cm de granizo

En un comunicado del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, aseguró que la capa de granizo llegó a medir 35 cm en algunos sectores de la urbe. Esto se pudo ver en fotos y videos que los ciudadanos cargaron a las redes sociales, tras la peculiar tormenta, que además de granizo registró también rayos y truenos.

Calles, parques y patios se cubrieron de blanco en el norte de Quito. La lluvia que duró aproximadamente 40 minutos es la segunda de esa magnitud que se registra en menos de una semana, la primera se dio el 4 de octubre y se le atribuyó al famoso ‘Cordonazo de San Francisco’.

Cierres viales

El sector de La Mariscal es uno de los más afectados por la lluvia. La av Colón se llenó de granizo y hasta la publicación de esta noticia permanecen cerrados los tramos: Colón y 6 de Diciembre; Colón y Diego de Almagro; Cordero y Diego de Almagro, Cordero y Yánez Pinzón. En esta parte de la ciudad, según el administrador zonal, se acumularon hasta 40 cm de granizo, lo que impidió la circulación de peatones y vehículos, que edificios se vieran afectados y que el agua ingrese a viviendas y locales comerciales.

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