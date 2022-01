Pasajeros pueden acudir solo con un acompañante al aeropuerto de Quito

Diana Serrano (I)

El aeropuerto de Quito extiende las medidas de bioseguridad en sus instalaciones, ante el incremento de contagios por covid 19.



Desde este sábado 8 de enero de 2022 solo una persona podrá ingresar a la terminal aérea para despedir o recibir a un pasajero, así lo señaló Quiport, entidad administradora del aeropuerto.



Luis Galárraga, gerente de comunicación de la entidad, explicó que el acompañante deberá presentar el carné o certificado de vacunación para el ingreso.



Según Galárraga, esta nueva medida de bioseguridad se tomó en concordancia con las disposiciones del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) y es indefinida, hasta que existan nuevos anuncios.



Por ejemplo, el COE nacional también pidió a todos los aeropuertos del país que se solicite el carné de vacunación a los viajeros.



No obstante, el pasajero, en el caso de quien viajan desde Ecuador por el aeropuerto de la capital, no tiene la obligación de presentar dicho documento para entrar a la terminal, dijo Galárraga.



A diferencia de los pasajeros que arriban, que sí deben presentar este requisito. El gerente explicó que, para evitar aglomeraciones de acompañantes que no puedan ingresar, se ha ampliado la información de la medida y se procurará que esperen en las áreas complementarias del aeropuerto, como el centro comercial de la terminal.



En este aeropuerto se mantienen las medidas de bioseguridad como desinfección, distancia social obligatoria y uso obligatorio de mascarilla.



Mientras tanto, en el aeropuerto de Guayaquil, la medida de un solo acompañante se aplica desde antes de las festividades de diciembre.



La concesionaria Tagsa, encargada de la administración de esta terminal, señaló que extenderá la restricción de ingreso hasta el 16 de enero.