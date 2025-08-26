El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, compareció este martes 26 de agosto de 2025 a la Corte Provincial de Pichincha en una audiencia de juzgamiento. La cita respondió a una denuncia presentada por Néstor Marroquín, ciudadano que lidera el proceso de revocatoria en su contra.

Marroquín acusó a Muñoz de dañar su imagen pública. La molestia surgió después de que, en una entrevista radial, el Alcalde lo llamara “tránsfuga” y asegurara que tenía antecedentes penales, algo que el denunciante negó.

Revocatoria contra Pabel Muñoz en Quito

El enfrentamiento entre ambos personajes tiene antecedentes. Tras las elecciones presidenciales de 2023, Pabel Muñoz apareció en redes sociales apoyando a la entonces candidata Luisa González, algo que la ley prohíbe a las autoridades en funciones.

Por ese motivo, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) lo sancionó en 2024 con una multa de 9 200 dólares y la obligación de ofrecer disculpas públicas.

A partir de ese fallo, Marroquín impulsó un proceso de revocatoria para que los ciudadanos decidan en las urnas si Muñoz debe continuar en la Alcaldía.

Para ello, el colectivo que lidera, Cuida tu Voto, reunió más de 210 000 firmas hasta el 10 de julio de 2025, por encima del mínimo de 206 000 que exige el Consejo Nacional Electoral (CNE). El plazo de entrega vence el 5 de octubre.

Acuerdo entre Néstor Marroquín y Pabel Muñoz

Durante la diligencia del 26 de agosto, el juez propuso a las partes llegar a un acuerdo.

Muñoz explicó en una rueda de prensa, realizada después de la audiencia, que descartaron la opción de unas disculpas públicas porque él asegura que nunca cometió la falta que se le atribuía.

Finalmente, firmaron un acta de respeto mutuo. Ese documento establece que ni el Alcalde ni Marroquín podrán referirse públicamente al tema que motivó la denuncia.

También indica que Marroquín desistió de su acusación y que Muñoz aceptó ese desistimiento, comprometiéndose a no iniciar acciones legales relacionadas con el mismo proceso.

Muñoz señaló que el juez valoró positivamente el acuerdo y que en un plazo de tres días emitirá una sentencia para formalizarlo.