La audiencia de juzgamiento a la cual debe asistir el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, se reprogramó. La Corte Provincial de Justicia de Pichincha ya tiene nueva fecha para tratar la diligencia.

Audiencia contra Pabel Muñoz fue reprogramada

La Sala Penal de esta Corte llamó al alcalde de Quito, Pabel Muñoz, a que comparezca a una audiencia de juzgamiento, tras la denuncia presentada por el activista Néstor Marroquín.

La audiencia se dará por la denuncia que presentó Néstor Marroquín en contra del burgomaestre por supuestos daños a su imagen pública.

En un inicio, la diligencia fue fijada para este sábado 23 de agosto del 2025, a las 08:30, de forma presencial en el edificio de la Corte Provincial, ubicado en las calles Diego de Almagro y 6 de Diciembre.

Sin embargo, la jueza Inés Romero la programó para una nueva fecha, el martes 26 de agosto, a la misma hora y lugar.

Muñoz y Marroquín fueron notificados

En la notificación entregada al demandante y demandado este viernes 15 de agosto, Romero justificó su decisión para “garantizar el ejercicio pleno de los derechos de ambas partes y la correcta sustentación de la causa”.

El documento detalla que no se facilitarán nuevos diferimientos por cambios de abogados.

El Alcalde de Quito confirmó, días atrás, que asistirá a la audiencia. De no hacerlo, la Corte de Pichincha advirtió que dispondría su inmediata detención.

Mientras, la investigación continúa con pericias de audio y video. El especialista Carlos Espinoza es el encargado de entregar el informe del peritaje hasta el lunes 18 de agosto.

Disputa entre Nelson Marroquín y Pabel Muñoz

La disputa entre Marroquín y Muñoz no es reciente. Se remonta al pedido de revocatoria que hizo el ciudadano contra el Alcalde de Quito luego de las elecciones presidenciales.

Muñoz apareció en redes sociales promocionando a la entonces candidata Luisa González sin autorización.

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) lo sancionó en 2024 por estos actos proselitistas. El Alcalde recibió una multa de 9 200 dólares y fue obligado a ofrecer disculpas públicas.

Marroquín insiste en este fallo; considera que si bien esta fue una sanción administrativa, se debe aplicar su revocatoria.

Para ello, inició la recolección de firmas para presentarlas al Consejo Nacional Electoral (CNE). Por su parte, Muñoz alega que no se le puede sancionar por la misma infracción.

Recolección de firmas superó lo necesario

Para dar trámite a la revocatoria, el CNE exige al menos 206 000 firmas válidas, equivalentes al 10% del padrón electoral del Distrito Metropolitano de Quito. Hasta el 10 de julio de 2025, el colectivo Cuida tu Voto superó las 210 000 rúbricas. Estas deberán ser revisadas por el CNE.

Denuncia contra Muñoz

Esta acción enemistó al ciudadano con Muñoz. Justamente, el Alcalde se refirió al tema y al promotor el 22 de mayo en una entrevista en Radio Centro.

En su intervención, mencionó “Tengan mucho cuidado de quiénes le están haciendo firmar, y qué le están haciendo firmar. (Son) unos tránsfugas, el mismo promotor tuvo una sentencia de ámbito penal”.

Estas declaraciones hicieron que Néstor Marroquín lo denunciara por supuestamente dañar su imagen pública. Argumentó que no tiene procesos penales en su contra.

