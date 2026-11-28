Fecha de publicación: 28 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de noviembre de 2026

Las lluvias en Quito generaron varias emergencias la tarde de este 28 de noviembre de 2026. A las 18:06, el alcalde Pabel Muñoz informó que el temporal había ocasionado cinco emergencias en Tumbaco y otras alertas en distintos puntos de la ciudad.

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Según Muñoz, un árbol cayó sobre dos viviendas en Cumbayá y un muro colapsó en la avenida Guayasamín, lo que obligó al cierre de esa vía. Además, indicó que los equipos municipales atendían los distintos incidentes registrados durante la jornada.

El alcalde señaló que “no hay personas heridas”. Sin embargo, minutos antes, a las 17:48, el ECU 911 informó que la caída de un muro sobre un vehículo en la avenida Guayasamín dejó una persona afectada.

Dos muros colapsaron en Cumbayá tras las fuertes lluvias de este sábado 28 de noviembre. Una de las estructuras cayó sobre un vehículo en la avenida Interoceánica. Varios ciudadanos ayudaron a rescatar a dos mujeres. Pese a la magnitud del incidente, el ECU 911 no reportó personas heridas. #Cumbayá #Quito #Lluvias #ECU911 #Ecuador — El Comercio (@elcomerciocom) November 28, 2026

La tormenta eléctrica comenzó aproximadamente a las 15:20 y fue acompañada por fuertes precipitaciones que afectaron varios sectores de la capital.

Las lluvias de esta tarde han provocado algunas emergencias en Quito. A esta hora cinco de ellas en Tumbaco. Un árbol cayó sobre dos viviendas en Cumbayá y un muro colapsó en la Avenida Guayasamín, donde la vía está cerrada. Los equipos municipales se desplegaron inmediatamente. Bomberos, EPMMOP, EPMAPS, la AMT y la Administración Zonal Tumbaco atienden cada caso en los sitios afectados. No hay personas heridas. Ante cualquier emergencia, llama al 911. Los mantendremos informados. — Pabel Muñoz L. (@pabelml) November 28, 2026

Muro cayó sobre vehículo y dejó un herido

Uno de los hechos más relevantes asociados a las lluvias en Quito ocurrió en la avenida Oswaldo Guayasamín, también conocida como Interoceánica, cerca del complejo deportivo de El Nacional, en Cumbayá.

En ese punto, un muro colapsó sobre un automóvil plomo y destruyó el costado del copiloto. La intensa lluvia arrastró parte de los escombros hasta el carril contrario y dificultó el tránsito de vehículos y buses en la zona.

Imágenes difundidas por la plataforma Tumbaco Informado muestran que la estructura cayó sobre el lado derecho del vehículo. Conductores y el concejal Andrés Campaña, que transitaban por el sector, colocaron una escalera entre el parterre y el área afectada para colaborar en el rescate de dos mujeres.

Inundaciones afectaron sector de Paseo San Francisco

Las lluvias en Quito también provocaron incidentes cerca del centro comercial Paseo San Francisco, en Cumbayá.

En redes sociales se reportó la caída de una pared en el sector y una inundación. Más tarde, el ECU 911 informó que el Cuerpo de Bomberos de Quito acudió con un vehículo motobomba para evacuar el agua acumulada.

Otro muro colapsó entre las calles Eloy Alfaro y Cristo Rey. Fernando Cajo, familiar del propietario del predio afectado, dijo a EL COMERCIO que problemas de desfogue habrían provocado “la caída de esa pared e inundación en otras propiedades aledañas”.

Un muro cerca del centro comercial Paseo San Francisco, durante la tormenta registrada la tarde del 28 de noviembre. Foto: Cortesía Fernando Cajo

Acumulación de agua generó congestión y cortes de energía

A las 15:53, el ECU 911 reportó acumulación de agua en vías de Cumbayá, el intercambiador de la avenida Simón Bolívar y la autopista General Rumiñahui, La Forestal, La Alameda, González Suárez, La Mariscal, Queseras del Medio y el valle de los Chillos.

Fuertes lluvias y tormentas eléctricas provocaron acumulación de agua en varias vías de Quito la tarde de este sábado 28 de noviembre. El ECU 911 reportó precipitaciones en distintos sectores de la capital, mientras el Inamhi alertó sobre la posible caída de granizo. Se recomienda conducir con precaución y evitar las vías anegadas. #Quito #Lluvias #Granizo #Inamhi #ECU911 #Ecuador — El Comercio (@elcomerciocom) November 28, 2026

También se reportaron dificultades para circular en el intercambiador de El Trébol en dirección a Los Chillos. Más tarde, la entidad informó congestión vehicular en la Ruta Viva, en sentido Puembo-Quito.

La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) señaló que la acumulación de agua en el valle se produjo por basura que obstruyó cunetas y estructuras de drenaje en la Ruta Viva y la avenida Interoceánica. La entidad aseguró que durante la limpieza se retiró una lona y gran cantidad de desechos de ventas ambulantes que fueron arrastrados por la lluvia y taponaron el sistema de drenaje.

#Activados24Siete | Personal operativo de EPMAPS – Agua de Quito atendió la acumulación de agua registrada tras las lluvias de esta tarde. La situación se produjo por la acumulación de basura arrojada en la vía, que obstruyó las cunetas y estructuras de drenaje de la Ruta Viva y Av. Interoceánica. Durante los trabajos de limpieza se retiró una lona y gran cantidad de desechos de ventas ambulantes que fueron arrastrados por la lluvia y taponaron el sistema de drenaje. 🤝 La corresponsabilidad ciudadana es fundamental. No arrojes basura en las calles; estos desechos pueden obstruir el drenaje, provocar acumulaciones de agua y poner en riesgo a la ciudadanía. #QuitoRenace — Epmaps – Agua de Quito (@aguadequito) November 28, 2026

Tormenta afectó norte, centro y valles

Las lluvias en Quito también tuvieron efectos en otras zonas de la capital. Pasadas las 16:30, rayos y truenos se registraron en sectores del norte como Pomasqui y Pusuquí.

En El Condado, la lluvia inundó varias calles, aunque no se reportaron incidentes graves. De acuerdo con el monitoreo realizado durante la emergencia, las precipitaciones afectaron además a La Mariscal, González Suárez, La Forestal, La Alameda, Queseras del Medio y el valle de los Chillos.

También hubo cortes de energía por más de 30 minutos en La Morita, San Patricio Alto y San Juan Alto, en Tumbaco, así como en urbanizaciones de Sangolquí.

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