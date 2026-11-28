Fecha de publicación: 28 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de noviembre de 2026

La tormenta en Cumbayá registrada la tarde de este 28 de noviembre de 2026 dejó varias emergencias en el valle del nororiente de Quito. Uno de los incidentes más graves ocurrió en la avenida Oswaldo Guayasamín, también conocida como Interoceánica, cerca del complejo deportivo de El Nacional.

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En ese punto, un muro colapsó sobre un automóvil plomo y destruyó el costado correspondiente al copiloto. La intensa lluvia arrastró parte de los escombros hasta los carriles del sentido contrario, lo que dificultó la circulación de vehículos particulares y unidades de transporte público.

Dos muros colapsaron en Cumbayá tras las fuertes lluvias de este sábado 28 de noviembre. Una de las estructuras cayó sobre un vehículo en la avenida Interoceánica. Varios ciudadanos ayudaron a rescatar a dos mujeres. Pese a la magnitud del incidente, el ECU 911 no reportó personas heridas. #Cumbayá #Quito #Lluvias #ECU911 #Ecuador — El Comercio (@elcomerciocom) November 28, 2026

Imágenes difundidas en redes sociales por la plataforma Tumbaco Informado muestran que la estructura cayó sobre el lado derecho de la carrocería.

Conductores ayudaron en el rescate de 2 mujeres

Tras el colapso de la estructura, varias personas que transitaban por la zona se acercaron para colaborar en las labores de auxilio. Según los registros difundidos en redes sociales, los conductores utilizaron una escalera para facilitar el rescate de dos mujeres que se encontraban en el vehículo afectado.

En la escena también estuvo presente el concejal Andrés Campaña, quien participó junto con otras personas en las labores para poner a salvo a las ocupantes.

Aunque en plataformas digitales se reportó inicialmente que las dos mujeres habían quedado atrapadas dentro del automóvil, a las 17:48 el ECU 911 informó que la emergencia dejó una persona herida. La entidad indicó que esa persona recibió atención médica y posteriormente fue dada de alta en el lugar.

Otro muro colapsó cerca de Paseo San Francisco

La tormenta en Cumbayá también ocasionó el colapso de otro muro entre las calles Eloy Alfaro y Cristo Rey, cerca del centro comercial Paseo San Francisco.

Fernando Cajo, familiar del propietario del predio afectado, señaló a EL COMERCIO que problemas relacionados con el desfogue del sector habrían ocasionado “la caída de esa pared e inundación en otras propiedades aledañas”.

Un muro cerca del centro comercial Paseo San Francisco, durante la tormenta registrada la tarde del 28 de noviembre. Foto: Cortesía Fernando Cajo

Además del derrumbe, una gran cantidad de agua ingresó al lugar y anegó el terreno. La inundación obligó a un adulto mayor a refugiarse en unas gradas para evitar ser alcanzado por la corriente.

Inundaciones alcanzaron viviendas y un centro comercial

A las 18:02, Cajo compartió imágenes en las que se observaba la presencia de socorristas del Cuerpo de Bomberos de Quito trabajando con bombas para evacuar el agua acumulada en ese domicilio, que ya había ingresado a habitaciones ubicadas en el primer piso del inmueble.

Hasta las 18:20, el ECU 911 no había emitido un reporte específico sobre esa emergencia. La institución únicamente informó sobre una inundación en el centro comercial Paseo San Francisco y señaló que no se registraron personas heridas.

Tras el derrumbe ocurrido entre las calles Eloy Alfaro y Cristo Rey, una vivienda se inundó. Foto: Cortesía Fernando Cajo

Videos grabados por visitantes mostraron el avance del agua hacia los accesos y los parqueaderos del centro comercial. El líquido fue retirado mediante motobombas de los bomberos y no se reportaron cierres vehiculares.

Lluvias afectaron otras zonas de Quito

La tormenta en Cumbayá fue parte de un episodio de precipitaciones que también impactó otros sectores de Quito. De acuerdo con el monitoreo realizado por el ECU 911, hubo afectaciones en el intercambiador de la avenida Simón Bolívar, La Forestal, González Suárez, La Mariscal, La Alameda, Queseras del Medio, el intercambiador de la av. General Rumiñahui y el valle de Los Chillos.

Fuertes lluvias y tormentas eléctricas provocaron acumulación de agua en varias vías de Quito la tarde de este sábado 28 de noviembre. El ECU 911 reportó precipitaciones en distintos sectores de la capital, mientras el Inamhi alertó sobre la posible caída de granizo. Se recomienda conducir con precaución y evitar las vías anegadas. #Quito #Lluvias #Granizo #Inamhi #ECU911 #Ecuador — El Comercio (@elcomerciocom) November 28, 2026

La acumulación de agua en la Ruta Viva generó congestión vehicular en sentido Puembo-Quito. Además, varios sectores de Tumbaco y urbanizaciones de Sangolquí permanecieron sin servicio eléctrico durante más de 30 minutos.

A las 18:54, maquinaria de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) llegó a la avenida Guayasamín para retirar los escombros provocados por la tormenta en Cumbayá. Hasta ese momento, la circulación por la vía permanecía parcialmente habilitada mientras continuaban las tareas de limpieza en sentido Quito-valle.

Tormenta en Cumbayá; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué provocó la tormenta en Cumbayá del 28 de noviembre de 2026? La tormenta en Cumbayá provocó la caída de dos muros, inundaciones y afectaciones a la movilidad.

Uno de los muros colapsó sobre un vehículo en la avenida Oswaldo Guayasamín, mientras otro cayó cerca del centro comercial Paseo San Francisco. Además, la acumulación de agua afectó inmuebles, vías y parqueaderos. ❓ ¿Cuántas personas resultaron afectadas por el muro que cayó sobre un vehículo en Cumbayá? El ECU 911 informó que una persona resultó herida.

Aunque inicialmente se difundió en redes sociales que dos mujeres quedaron atrapadas en el automóvil, a las 17:48 el ECU 911 señaló que la emergencia dejó una persona herida, quien fue atendida y recibió el alta médica en el lugar. ❓ ¿Dónde ocurrió la principal emergencia relacionada con la tormenta en Cumbayá? En la avenida Oswaldo Guayasamín o Interoceánica, cerca del complejo deportivo de El Nacional.

En ese sector colapsó un muro sobre un automóvil. Los escombros y la fuerte lluvia afectaron el carril que conecta Quito con el valle y complicaron el tránsito de vehículos y buses. ❓ ¿Qué ocurrió cerca del centro comercial Paseo San Francisco durante la tormenta en Cumbayá? Se produjo el colapso de un muro y una inundación.

El derrumbe ocurrió entre las calles Eloy Alfaro y Cristo Rey. Según Fernando Cajo, problemas con el desfogue del sector habrían provocado “la caída de esa pared e inundación en otras propiedades aledañas”. El agua también ingresó a habitaciones del primer piso del predio afectado. ❓ ¿Qué efectos tuvo la tormenta en Cumbayá en la movilidad y los servicios? Generó congestión vehicular, obstrucción parcial de vías y cortes de energía en varios sectores.

La acumulación de agua causó congestión en la Ruta Viva en sentido Puembo-Quito. Además, hubo afectaciones en distintos sectores de Quito y se registraron interrupciones del servicio eléctrico por más de 30 minutos en zonas de Tumbaco y urbanizaciones de Sangolquí.

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