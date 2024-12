Durante esta semana de Navidad, el clima en varias regiones de Ecuador estará marcado por lluvias intensas y tormentas que podrían impactar en las fiestas, tanto en Quito como en todo el país. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una alerta de lluvias previstas desde hoy, 23 de diciembre, hasta el 29 de diciembre del 2024.

Una Navidad con lluvias en Quito y Ecuador

Según Cristina Argotti, especialista del Inamhi, estas precipitaciones afectarán principalmente a las provincias de la región Litoral, como Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro, así como a varias zonas de la región Interandina, entre ellas Chimborazo, Pichincha, Carchi, Imbabura,

Para Argotti, estas lluvias no solo son un fenómeno típico de la época lluviosa, sino que se ven intensificadas por la interacción de varios factores climáticos. Entre estos, mencionó la presencia de la onda tropical Madden Julian y los procesos de convergencia y divergencia en los niveles atmosféricos.

“Para que tengamos lluvias de esta magnitud, es necesario que se acoplen varios elementos atmosféricos, como la velocidad del viento y puntos específicos de convergencia. Estos puntos están identificados y alertados con coloración naranja en nuestras plataformas”, explicó Argotti.

#AdvertenciaMeteorológicaEc N.69 / ⚠️Desde el 23 hasta el 27 de diciembre se presentarán lluvias de variable intensidad con tormentas y ráfagas de viento en gran parte del país. se prevé que los días mas intensos serán el 25 y 26 de diciembre de 2024.

Tome precauciones ⛈️🌧️ pic.twitter.com/VogyzCcPK4 — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) December 23, 2024

Precauciones ante las lluvias de Navidad

La experta subrayó la importancia de tomar precauciones en zonas propensas a deslizamientos, especialmente en áreas de activación occidental y oriental en este tiempo de Navidad con lluvias. “El suelo se va saturando con las lluvias consecutivas, independientemente de si las precipitaciones son grandes o pequeñas. Una vez que el terreno está completamente saturado, aumenta el riesgo de deslizamientos”, advirtió Argotti.

Argotti también resaltó que, aunque las lluvias sean normales para esta temporada, las precipitaciones consecutivas pueden generar impactos significativos en zonas montañosas y costeras. Por ello, la alerta se mantiene activa y será actualizada el próximo viernes, según la evolución de las condiciones climáticas.

Contraste con la semana pasada

En contraste con la semana pasada, donde las lluvias fueron intermitentes y menos intensas, esta semana se caracteriza por la influencia de la onda tropical Madden Julian que, combinada con factores de convergencia atmosférica, ha intensificado las precipitaciones en zonas puntuales.

“Estamos en la época lluviosa en la región Interandina, pero esta convergencia específica hace que las lluvias sean más significativas”, explicó Argotti, del Inhami. Agregó que, en la Costa, se está pasando por el período de transición.

¿Por qué se emite una alerta?

La especialista aclaró que la emisión de una alerta no necesariamente implica un desastre inminente, sino una advertencia sobre el potencial impacto de la Navidad con lluvias en Quito y Ecuador. “Es importante entender que estamos en la época lluviosa, y el hecho de que no haya una alerta no significa que no va a llover. Sin embargo, en este caso, la presencia de la onda tropical y las condiciones atmosféricas actuales generan mayor riesgo en zonas específicas”, puntualizó.

El Inamhi hace un llamado a la ciudadanía para mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias, especialmente en las zonas identificadas con mayor probabilidad de afectación.

“La época lluviosa es normal en esta temporada, pero las lluvias consecutivas pueden provocar efectos acumulativos, como desbordamientos o deslizamientos, que deben ser gestionados con cuidado”, concluyó Argotti.