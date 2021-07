Municipio implementa sistema para devolver pertenencias perdidas en los corredores Trolebús y Ecovía

Unidad de Noticias

La Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros del Municipio implementó un sistema para la recuperación y devolución de pertenencias extraviadas en las unidades de los corredores Trolebús y Ecovía.

La gestión de los objetos encontrados y su entrega está a cargo desde ayer, miércoles 14 de julio del 2021, de los funcionarios del área de Servicio de Atención al Usuario, cuyas oficinas se ubican en las terminales y estaciones de El Labrador, Río Coca, Playón de La Marín, Recreo, Capulí, Guamaní y Quitumbe.

Cuando los servidores encuentran o reciben alguna cosa perdida en las estaciones o en las unidades, activan un protocolo especial para localizar al propietario. Las pertenencias recuperadas son ingresadas en una plataforma digital alojada en la página web de la Empresa de Pasajeros de Quito: www.trolebus.gob.ec. Allí la gente puede consultar, en una base de datos especializada, las cosas halladas en los sistemas de transporte.

Pasajeros en el sistema de transporte Ecovía este jueves 15 de julio del 2021. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

¿Cómo acceder al servicio? Los interesados deben ingresar al portal web y ubicar la pestaña Clientes. Luego dar click en Objetos Perdidos en donde se desplegará un formulario para llenar los siguientes ítems:

Nombre del propietario.

Fecha de la pérdida.

Tipo de objeto perdido.

El corredor en el que se extravío

Con esa información, el sistema busca el objeto y si consta dentro de la base de datos se lo ubica. Finalmente, el pasajero puede acercarse a las oficinas de Atención al Usuario para recuperarlo. Además, al momento de encontrar alguna pertenencia perdida, los servidores buscan algún elemento que pueda servir para dar con el dueño como números telefónicos, direcciones e incluso nombres para ubicarlos en redes sociales.

Carlos Sánchez es usuario frecuente del transporte municipal y extravió su cédula en un articulado del Trolebús. “Cuando llegué a mi casa me di cuenta de que no la tenía y no sabía dónde la perdí, en horas de la tarde un señor me escribió a Facebook y se identificó como funcionario del Trole. Me dijo que habían encontrado mi documento de identidad y pidió que me acercara a la Estación del Recreo para retirarla”.

Para las autoridades de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros, el objetivo es contar con un sistema de transporte más amigable con la ciudadanía. Solicitaron a los usuarios que, en caso de encontrar objetos en las unidades o estaciones, se entreguen al personal de Seguridad o de Atención al Usuario para localizar a los propietarios.