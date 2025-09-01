El regreso a clases en el ciclo Sierra–Amazonía empezó el lunes 1 de septiembre de 2025 con un retorno escalonado. Sin embargo, la mayor presión en la movilidad de Quito llegará el jueves 4 y viernes 5 de septiembre, cuando todos los niveles educativos estén en clases y más de 27 000 estudiantes municipales y fiscales ocupen las aulas.

El jueves 4 marcará el primer día con toda la población escolar de regreso en Quito. Ese volumen de estudiantes aumentará la carga en el transporte público, los autos particulares y las principales vías de la ciudad.

Las horas pico de la mañana y la tarde serán los momentos más críticos para circular.

Expresos escolares del Trolebús y la Ecovía en Quito

La Secretaría de Movilidad activó expresos escolares en los principales corredores:

Central Norte: Ofelia–María Angélica Idrobo y Ofelia–Playón de la Marín.

Sur Occidental: Quitumbe–La Magdalena.

Ecovía: Quitumbe–Playón de la Marín, Guamaní–De las Universidades y Río Coca–Playón.

Trolebús: Quitumbe–Colón y Recreo–Colón.

Las salidas se concentran entre las 06:00 y 06:30. La Empresa de Pasajeros espera que estas unidades registren alta demanda desde la segunda semana de clases.

Controles de tránsito y seguridad en Quito

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) desplegó 600 efectivos para vigilar estacionamientos indebidos, transporte escolar, transporte informal y circulación en horas pico.

A esto se suma que la ciudad mantiene operativos de contraflujo de lunes a viernes en los siguientes puntos:

Autopista General Rumiñahui : 06:30 a 07:30, 08:00 a 08:30 y de 16:30 a 19:30.

: 06:30 a 07:30, 08:00 a 08:30 y de 16:30 a 19:30. Avenida Velasco Ibarra : 06:00 a 08:30 y de 17:00 a 19:00 (sentidos sur–norte y norte–sur).

: 06:00 a 08:30 y de 17:00 a 19:00 (sentidos sur–norte y norte–sur). Túnel Guayasamín : 07:00 a 08:30 y de 16:30 a 19:30.

: 07:00 a 08:30 y de 16:30 a 19:30. Avenida Mariscal Sucre: 06:30 a 08:30, 13:30 a 15:00 y de 17:00 a 18:00.

Estos operativos buscan descongestionar accesos y vías principales en horarios críticos.

Señalización en zonas escolares de Quito

El Municipio intervino en 89 instituciones fiscales, municipales, particulares y fiscomisionales. Colocó 31 000 metros cuadrados de señalización horizontal y 356 señales verticales. La inversión alcanza los 340 000 dólares y beneficia a más de 100 000 personas entre estudiantes y vecinos.

Puesto de Mando Unificado coordina el plan de movilidad

El 1 de septiembre arrancó el Puesto de Mando Unificado con 1 042 funcionarios, policías y militares. Atiende entre las 05:00 y 19:00 y se mantendrá activo hasta el viernes 5 de septiembre. El plan prioriza 42 instituciones educativas en el norte, centro, sur y valles de la ciudad.

El jueves 4 y viernes 5 será la primera gran prueba de este despliegue, con toda la comunidad estudiantil de regreso en las aulas.