El regreso a clases en el ciclo Sierra–Amazonía empezó el lunes 1 de septiembre de 2025 con un retorno escalonado. Sin embargo, la mayor presión en la movilidad de Quito llegará el jueves 4 y viernes 5 de septiembre, cuando todos los niveles educativos estén en clases y más de 27 000 estudiantes municipales y fiscales ocupen las aulas.
El jueves 4 marcará el primer día con toda la población escolar de regreso en Quito. Ese volumen de estudiantes aumentará la carga en el transporte público, los autos particulares y las principales vías de la ciudad.
Las horas pico de la mañana y la tarde serán los momentos más críticos para circular.
Expresos escolares del Trolebús y la Ecovía en Quito
La Secretaría de Movilidad activó expresos escolares en los principales corredores:
- Central Norte: Ofelia–María Angélica Idrobo y Ofelia–Playón de la Marín.
- Sur Occidental: Quitumbe–La Magdalena.
- Ecovía: Quitumbe–Playón de la Marín, Guamaní–De las Universidades y Río Coca–Playón.
- Trolebús: Quitumbe–Colón y Recreo–Colón.
Las salidas se concentran entre las 06:00 y 06:30. La Empresa de Pasajeros espera que estas unidades registren alta demanda desde la segunda semana de clases.
Controles de tránsito y seguridad en Quito
La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) desplegó 600 efectivos para vigilar estacionamientos indebidos, transporte escolar, transporte informal y circulación en horas pico.
A esto se suma que la ciudad mantiene operativos de contraflujo de lunes a viernes en los siguientes puntos:
- Autopista General Rumiñahui: 06:30 a 07:30, 08:00 a 08:30 y de 16:30 a 19:30.
- Avenida Velasco Ibarra: 06:00 a 08:30 y de 17:00 a 19:00 (sentidos sur–norte y norte–sur).
- Túnel Guayasamín: 07:00 a 08:30 y de 16:30 a 19:30.
- Avenida Mariscal Sucre: 06:30 a 08:30, 13:30 a 15:00 y de 17:00 a 18:00.
Estos operativos buscan descongestionar accesos y vías principales en horarios críticos.
Señalización en zonas escolares de Quito
El Municipio intervino en 89 instituciones fiscales, municipales, particulares y fiscomisionales. Colocó 31 000 metros cuadrados de señalización horizontal y 356 señales verticales. La inversión alcanza los 340 000 dólares y beneficia a más de 100 000 personas entre estudiantes y vecinos.
Puesto de Mando Unificado coordina el plan de movilidad
El 1 de septiembre arrancó el Puesto de Mando Unificado con 1 042 funcionarios, policías y militares. Atiende entre las 05:00 y 19:00 y se mantendrá activo hasta el viernes 5 de septiembre. El plan prioriza 42 instituciones educativas en el norte, centro, sur y valles de la ciudad.
El jueves 4 y viernes 5 será la primera gran prueba de este despliegue, con toda la comunidad estudiantil de regreso en las aulas.