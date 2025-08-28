Quito se prepara para el retorno a clases. Entre el 1 y el 3 de septiembre volverán más de 27 000 estudiantes de instituciones municipales y fiscales. El Municipio armó un plan de movilidad y seguridad para evitar complicaciones en la ciudad.

Operativo de seguridad para el regreso a clases en Quito

Desde el 1 de septiembre funcionará un Puesto de Mando Unificado. En este espacio participan 1 042 servidores públicos, entre policías, militares y funcionarios municipales.

El operativo cubrirá los horarios de ingreso y salida de los alumnos, entre las 05:00 y las 19:00.

El plan incluye 42 instituciones educativas priorizadas por el número de estudiantes y el alto flujo vehicular.

Estas se ubican en las Zonales Norte (Calderón, La Delicia y Eugenio Espejo), Centro e Hipercentro (La Mariscal y Manuela Sáenz), Sur (Quitumbe, Eloy Alfaro) y Valles (Los Chillos, Tumbaco).

Rutas y horarios de expresos escolares en Quito

La Secretaría de Movilidad activó expresos escolares en los principales corredores.

En el Central Norte circulan las rutas Ofelia–María Angélica Idrobo y Ofelia–Playón de la Marín, desde las 06:00.

En el Sur Occidental opera el expreso Quitumbe–La Magdalena, con salidas entre 06:10 y 06:30.

En la Ecovía funcionan los recorridos Quitumbe–Playón de la Marín, Guamaní–De las Universidades y Río Coca–Playón. En el Trolebús operan unidades desde Quitumbe y El Recreo hacia Colón, con horarios entre 06:05 y 06:30.

La Agencia Metropolitana de Tránsito desplegará 600 agentes en los planteles. Ellos controlarán los estacionamientos indebidos, el transporte escolar, el transporte informal y el flujo de vehículos en las horas pico.

Señalización y obras en unidades educativas de Quito

La Empresa Pública de Movilidad y Obras Públicas interviene en 89 planteles fiscales, municipales, particulares y fiscomisionales.

En estos lugares colocará 31 000 metros cuadrados de señalización horizontal y 356 señales verticales. La inversión llega a 340 000 dólares y beneficiará a más de 100 000 personas, entre estudiantes y vecinos.

Los trabajos de señalización comenzaron en julio y terminarán en diciembre. El objetivo es reforzar la seguridad en las zonas escolares y reducir el riesgo de siniestros en el regreso a clases.