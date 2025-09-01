El lunes 1 de septiembre de 2025 se inició el ciclo Sierra–Amazonía y Quito vivió el primer día del retorno a clases. Desde las primeras horas de la mañana aumentó el movimiento en el transporte público y en las calles de la capital.

Expresos escolares en Trolebús y Ecovía de Quito

En la estación de El Recreo, al sur de Quito, la Empresa de Pasajeros activó el expreso escolar del Trolebús. Pocos estudiantes lo usaron porque el retorno es escalonado, según informó el gerente Xavier Vásquez. La empresa espera que los expresos se llenen desde la segunda semana de septiembre.

La Secretaría de Movilidad también habilitó expresos escolares en los principales corredores. En el Central Norte funcionan las rutas Ofelia–María Angélica Idrobo y Ofelia–Playón de la Marín, desde las 06:00.

En el Sur Occidental opera el expreso Quitumbe–La Magdalena, con salidas entre 06:10 y 06:30. En la Ecovía circulan los recorridos Quitumbe–Playón de la Marín, Guamaní–De las Universidades y Río Coca–Playón.

En el Trolebús arrancaron unidades desde Quitumbe y El Recreo hacia Colón, entre las 06:05 y 06:30.

Controles de seguridad en las estaciones del Trolebús

En la estación de El Recreo hubo presencia de militares, agentes de la Agencia Metropolitana de Control (AMC) y de la Policía Nacional. Ellos requisaron a los usuarios del sistema. Un uniformado indicó a EL COMERCIO que la Administración Zonal coordinó este control de seguridad.

Tránsito en Quito durante el regreso a clases

El retorno a clases también se reflejó en las vías. La avenida Mariscal Sucre registró alta afluencia vehicular. Buses escolares comenzaron a circular con estudiantes, aunque algunos aún iban vacíos. Muchos padres trasladaron a sus hijos en autos particulares.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) ejecutó un plan de movilidad que no incluyó cierres viales. En los túneles de la av. Mariscal Sucre se implementaron contraflujos para agilizar el tránsito. La AMT desplegó 600 agentes en los alrededores de planteles para controlar estacionamientos indebidos, transporte escolar, transporte informal y flujo de vehículos en horas pico.

Obras y señalización en instituciones educativas de Quito

El Municipio interviene en 89 planteles fiscales, municipales, particulares y fiscomisionales con trabajos de señalización. Colocará 31 000 metros cuadrados de señalización horizontal y 356 señales verticales. La inversión alcanza 340 000 dólares y beneficia a más de 100 000 personas entre estudiantes y vecinos.

Los trabajos comenzaron en julio y concluirán en diciembre. El objetivo es reforzar la seguridad en las zonas escolares y reducir riesgos de siniestros en este retorno a clases.

Puesto de Mando Unificado para el plan de movilidad

Desde este lunes 1 de septiembre funciona un Puesto de Mando Unificado que opera entre las 05:00 y las 19:00. En este espacio participan 1 042 servidores públicos, entre policías, militares y funcionarios municipales.

El plan prioriza 42 instituciones educativas con mayor número de estudiantes y alto flujo vehicular. Estas se ubican en el norte, centro, sur y valles de Quito.

