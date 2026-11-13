Motociclista fallece en la avenida Simón Bolívar, en Quito

Fecha de publicación: 13 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 13 de noviembre de 2026

Un motociclista murió la tarde de este viernes 13 de noviembre de 2026 en un siniestro de tránsito en la avenida Simón Bolívar, a la altura del sector de Monjas, en el sur de Quito. El hecho ocurrió a las 15:35 y provocó el cierre del carril izquierdo en sentido sur-norte, según el reporte de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

La emergencia ocurrió antes de llegar a una gasolinera Primax, en uno de los principales corredores viales de la capital. La restricción afectó el desplazamiento de los vehículos que circulaban hacia el norte de la ciudad.

La AMT reportó el cierre vial en Monjas

La Agencia Metropolitana de Tránsito informó sobre la restricción a través de sus canales oficiales. El cierre corresponde al carril izquierdo de la avenida Simón Bolívar, en sentido sur-norte, a la altura de Monjas.

El siniestro movilizó a los organismos de atención y generó una intervención en la calzada. La información disponible confirma el fallecimiento del motociclista, aunque no precisa su identidad ni su edad.

La avenida Simón Bolívar conecta distintos sectores de Quito y constituye una ruta de circulación entre el sur y el norte de la ciudad. Por eso, una restricción en este corredor puede alterar el flujo vehicular durante las labores de atención de una emergencia.

🚨 #CierreVialQuito | ¡Por siniestro de tránsito!



📍 Sector: Monjas

🛣️ Dirección: av. Simón Bolívar y María Barreto

🚧 Cierre: carril izquierdo

🔀 Sentido: sur–norte



⚠️ Reduce la velocidad y conduce con precaución. pic.twitter.com/UPaqpJId59 — AMTQuito (@AMT_Quito) November 13, 2026

Imágenes muestran la ubicación de la motocicleta

El cuerpo de la víctima quedó sobre la calzada y la motocicleta aparece varios metros más adelante, separada del punto donde quedó el cuerpo del conductor. Estos elementos forman parte de la escena que las autoridades deben examinar para establecer las circunstancias del hecho.

La información difundida no detalla si otro vehículo participó en el siniestro ni precisa qué provocó la pérdida de control de la motocicleta. Tampoco existe un reporte público sobre las condiciones en las que circulaba el conductor antes del hecho.

Investigación para establecer las circunstancias del siniestro

El caso ocurrió en un tramo de la avenida Simón Bolívar que conecta con distintos sectores del sur y centro de Quito. La intervención de las autoridades en la calzada respondió a la emergencia y a las diligencias correspondientes.

Hasta el reporte disponible, la AMT confirmó el fallecimiento y la restricción del carril izquierdo en sentido sur-norte. Las causas del siniestro y las circunstancias previas al hecho todavía requieren una explicación oficial.

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