Lucky, Argo y Anubis se jubilan del Cuerpo de Bomberos Quito y estrenan un nuevo hogar

Lucky, Argo y Anubis cerraron su etapa de servicio en el Cuerpo de Bomberos Quito. La institución anunció este viernes la jubilación de estos tres canes, quienes durante varios años integraron el equipo de rescate y participaron en entrenamientos y misiones junto al personal operativo.

Una nueva etapa para los perros rescatistas Lucky, Argo y Anubis

Tras su ceremonia de jubilación, los perros iniciaron una nueva fase. El Cuerpo de Bomberos Quito los entregó a sus nuevas familias, que asumieron el compromiso de brindarles un hogar seguro, amor, cuidados y una tenencia responsable para que disfruten de esta nueva etapa de sus vidas.

Una despedida emotiva con el Cuerpo de Bomberos Quito

El Cuerpo de Bomberos Quito compartió el anuncio en sus redes sociales y destacó que esta despedida también representa el comienzo de una nueva historia para los tres canes. La institución recordó que Lucky, Argo y Anubis dejaron una huella en cada entrenamiento, en cada misión y en todas las personas con quienes compartieron su trabajo durante los años que formaron parte del equipo.

Agradecimientos por su legado

Además, expresó su satisfacción por entregar a los perros a familias que se comprometieron a ofrecerles bienestar y tranquilidad. Según el mensaje institucional, los tres canes ahora podrán vivir rodeados de cariño y disfrutar de un ambiente seguro.

🐾❤️ #SalvamosVidas | Algunas huellas perduran a través del tiempo, dejando un legado imborrable.



🐕‍🦺 Lucky, Argo y Anubis dedicaron años de su vida al servicio, en operaciones donde su trabajo marcó la diferencia.



🏡 Durante todos estos años estuvieron rodeados de cuidado,… pic.twitter.com/SJGjmhEAkw — Bomberos Quito (@BomberosQuito) July 16, 2026

El jefe de Bomberos destaca su legado

El jefe del Cuerpo de Bomberos Quito, Esteban Cárdenas Varela, también dedicó un mensaje a los tres perros tras la ceremonia de jubilación. A través de sus redes sociales, señaló que Lucky, Anubis y Argo conocieron oficialmente a las familias que los acompañarán en esta nueva etapa.

Sentimientos encontrados en la despedida

Cárdenas reconoció que la despedida genera sentimientos encontrados, pero aseguró que el paso del tiempo confirma que, después de largas jornadas de trabajo y de contribuir al rescate de vidas, los tres canes merecen descansar en un hogar donde permanezcan seguros y felices.

Un mensaje cargado de afecto

Cárdenas también agradeció el compromiso que demostraron durante los años de servicio. Resaltó su amor incondicional, su esfuerzo y las capacidades que aportaron al trabajo diario del Cuerpo de Bomberos Quito.

Una despedida especial

El jefe de la institución concluyó su mensaje con una despedida cargada de afecto. Afirmó que Lucky, Anubis y Argo siempre ocuparán un lugar especial en el corazón de quienes compartieron con ellos las labores de servicio y aseguró que las puertas de la institución permanecerán abiertas para ellos de manera permanente.

🐾❤️ #SalvamosVidas | Hay despedidas que también son el inicio de una nueva historia.



🐕‍🦺 Hoy, Lucky, Argo y Anubis cierran una etapa junto a #BomberosQuito para comenzar otra, rodeados del cariño y la tranquilidad de un hogar.



🧑‍🚒 Durante años formaron parte de nuestro equipo,… pic.twitter.com/unRT5slXlR — Bomberos Quito (@BomberosQuito) July 16, 2026

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