Lucky, Argo y Anubis se jubilan del Cuerpo de Bomberos Quito y estrenan un nuevo hogar

Lucky, Argo y Anubis cerraron su etapa de servicio en el Cuerpo de Bomberos Quito. La institución anunció este viernes la jubilación de estos tres canes, quienes durante varios años integraron el equipo de rescate y participaron en entrenamientos y misiones junto al personal operativo.
Tras su ceremonia de jubilación, los perros iniciaron una nueva fase. El Cuerpo de Bomberos Quito los entregó a sus nuevas familias, que asumieron el compromiso de brindarles un hogar seguro, amor, cuidados y una tenencia responsable para que disfruten de esta nueva etapa de sus vidas.
El Cuerpo de Bomberos Quito compartió el anuncio en sus redes sociales y destacó que esta despedida también representa el comienzo de una nueva historia para los tres canes. La institución recordó que Lucky, Argo y Anubis dejaron una huella en cada entrenamiento, en cada misión y en todas las personas con quienes compartieron su trabajo durante los años que formaron parte del equipo.
Además, expresó su satisfacción por entregar a los perros a familias que se comprometieron a ofrecerles bienestar y tranquilidad. Según el mensaje institucional, los tres canes ahora podrán vivir rodeados de cariño y disfrutar de un ambiente seguro.
🐾❤️ #SalvamosVidas | Algunas huellas perduran a través del tiempo, dejando un legado imborrable.— Bomberos Quito (@BomberosQuito) July 16, 2026
🐕🦺 Lucky, Argo y Anubis dedicaron años de su vida al servicio, en operaciones donde su trabajo marcó la diferencia.
🏡 Durante todos estos años estuvieron rodeados de cuidado,… pic.twitter.com/SJGjmhEAkw
El jefe del Cuerpo de Bomberos Quito, Esteban Cárdenas Varela, también dedicó un mensaje a los tres perros tras la ceremonia de jubilación. A través de sus redes sociales, señaló que Lucky, Anubis y Argo conocieron oficialmente a las familias que los acompañarán en esta nueva etapa.
Cárdenas reconoció que la despedida genera sentimientos encontrados, pero aseguró que el paso del tiempo confirma que, después de largas jornadas de trabajo y de contribuir al rescate de vidas, los tres canes merecen descansar en un hogar donde permanezcan seguros y felices.
Cárdenas también agradeció el compromiso que demostraron durante los años de servicio. Resaltó su amor incondicional, su esfuerzo y las capacidades que aportaron al trabajo diario del Cuerpo de Bomberos Quito.
El jefe de la institución concluyó su mensaje con una despedida cargada de afecto. Afirmó que Lucky, Anubis y Argo siempre ocuparán un lugar especial en el corazón de quienes compartieron con ellos las labores de servicio y aseguró que las puertas de la institución permanecerán abiertas para ellos de manera permanente.
🐾❤️ #SalvamosVidas | Hay despedidas que también son el inicio de una nueva historia.— Bomberos Quito (@BomberosQuito) July 16, 2026
🐕🦺 Hoy, Lucky, Argo y Anubis cierran una etapa junto a #BomberosQuito para comenzar otra, rodeados del cariño y la tranquilidad de un hogar.
🧑🚒 Durante años formaron parte de nuestro equipo,… pic.twitter.com/unRT5slXlR