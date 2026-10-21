Lluvias provocan derrumbes y afectan vías del norte de Pichincha

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Un derrumbe en la vía La Celica, a la altura del barrio San Juan Evangelista, obligó a cerrar el tránsito vehicular en el trayecto entre La Celica – Pedro Vicente Maldonado, en el norte de la provincia de Pichincha. El incidente fue reportado pasadas las 18:00 del martes 20 de octubre de 2026, durante una tormenta eléctrica acompañada de lluvias que se extendieron durante horas.

Los trabajos de recuperación comenzaron desde la noche del martes y continuaron hasta la madrugada de este miércoles 21. El Gobierno Municipal de Pedro Vicente Maldonado y la Prefectura de Pichincha desplazaron una cargadora y dos volquetas para retirar y limpiar el material que cayó sobre esa vía.

Deslizamiento en la vía La Celica mantiene cerrado el paso

El movimiento de tierra obligó a cerrar completamente la circulación mientras avanzaban las labores en la zona afectada. De acuerdo con el reporte del Municipio de Pedro Vicente Maldonado, el retiro del material se realizó hasta las 03:00 de este miércoles y, aproximadamente a las 08:00, se habilitó el paso.

Aunque se reanudó el tránsito, las autoridades locales recomiendan circular con precaución porque en aún hay lodo y sedimentos sobre la vía.

La afectación del paso complicó a los conductores que suelen usar esta carretera que conecta el noroccidente de Pichincha con la provincia de Esmeraldas.

Otra vía de Pichincha perdió medio carril

El temporal también produjo otro inconveniente vial en el kilómetro 12 de la vía Nanegal-Palmito Chacapata, también en el noroccidente de la provincia.

En este sector se reportó la pérdida de medio carril. Personal y maquinaria fueron movilizados para evaluar las condiciones del lugar y comenzar las labores de recuperación.

A diferencia de lo ocurrido por el deslizamiento en la vía La Celica, en este punto el tránsito permanece controlado. La recomendación difundida es tomar precauciones y evitar circular por el sector.

Una tormenta acompañó los dos incidentes

Los dos percances se produjeron durante la tormenta eléctrica acompañada de lluvias que se prolongaron durante horas la noche del martes en Quito.

⟫ https://t.co/GetvF8PNnU | 🚒 Los Bomberos de Quito además atendieron inundaciones y caída de árboles; estos fueron los barrios afectados https://t.co/R2PxAzH3MR — El Comercio (@elcomerciocom) October 21, 2026

El reporte del clima del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) para este miércoles 21 de octubre pronostica para Quito cielo nublado con variación a parcialmente nublado, además de lluvias y chubascos durante la tarde y parte de la noche.

Para el noroccidente de Pichincha se reportan lluvias ocasionales que pueden alcanzar puntualmente alta intensidad en los cantones Pedro Vicente Maldonado y San Miguel de los Bancos.

Otro derrumbe en el valle

El Centro de Operaciones de Emergencia Metropolitano (COE) informó que un derrumbe se registró en la parroquia de Tumbaco, valle del nororiente de Quito.

@zonaltumbaco @BomberosQuito @MunicipioQuito Qué hicimos? ⬇️ ✅️ Con recursos del Gad Provincial se habilitó la vía. ✅️ @ElectricaQuito repara un cable afectado y descartó daños al poste. https://t.co/p6jPysvENf — COE Quito (@coequito) October 21, 2026

La Junta Parroquial y la Prefectura movilizaron maquinaria para remover los escombros, mientras que los trabajadores de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) repararon un cable afectado.

Las autoridades no han reportado afectados en ninguno de los incidentes.

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