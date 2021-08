Inestabilidad del Municipio capitalino se reflejó en temas tratados en el Concejo

Redacción Quito

El Concejo Metropolitano de Quito se reunió la mañana de este martes 17 de agosto del 2021. La sesión fue presencial y tuvo lugar en la parroquia de San José de Minas, norte del Distrito.

Durante el evento, antes de aprobar el orden del día, la concejala Gissella Chalá hizo un llamado de atención ante la situación de la ciudad.

Se refirió específicamente al punto que planteaba tratar el conocimiento y la resolución sobre el Informe Nro. IC-CIG-2021-002, emitido por la Comisión de Igualdad, Género e Inclusión Social, respecto al otorgamiento del Premio Manuela Espejo, correspondiente al año 2021.

Dijo que debido a los cambios de funcionarios los temas y los informes de las comisiones no se han podido tratar de manera adecuada, y pidió que el tema relacionado con derechos no sea tratado durante la sesión ya que la información no es la certera.

“Las mujeres no deben seguir esperando, pero tampoco deben ser pate de la improvisación. El trabajo no responde al a información que se entregó en la convocatoria. Al estar recién posesionando otro Secretario de Inclusión no hallo información que debió haber estado colgada en gobierno abierto, hay un error en el manejo de la información”, aseguró.

Varios concejales se refirieron al premio, entre ellos Blanca Paucar. “Es el reconocimiento a la lucha de las mujeres que han sido invisibilizadas, como un estímulo a su labor. Es importante que se otorgue el premio a las mujeres de acuerdo a lo que este en las bases del concurso. (…) Hay que fijar una fecha específica, así no sea en marzo pero es un tema que se nos está debiendo”.

Los concejales coincidieron en que este retraso es parte de la inestabilidad de la administración y a las sesiones del concejo que no se concretaban por lo que no ha podido ser tratado el tema.

El pedido fue hecho el 31 de mayo y desde ese entonces no ha podido ser tratado.

“Estamos 40 minutos discutiendo un tema que ya resolvió la comisión y envió a la Secretaría de Inclusión, pero la Secretaría nos envió una información errada. Eso habla mucho de lo que está pasando en esta administración”, señaló la concejala Luz Elena Coloma.

E insistió: “La Secretaría no recogió lo que la comisión definió, seguir dándonos las vueltas es impresentable ante la ciudadanía”.

Finalmente, los ediles votaron y el tema volvió a ser dilatado para una siguiente sesión del Concejo.

La presentación del informe quincenal del Metro de Quito, que estaba en el orden del día, no fue tratada. La concejala Andrea Hidalgo mocionó que revisó la información emitida por el Metro y que es igual a la que cada 15 exponen y no hay diferencia, así que sugirió que el gerente indique si es que hay nuevos datos caso contrario, que no haya dicha exposición.

Los ediles intervinieron en la misma línea. Juan Carlos Fiallo le pidió a Yunda claridad sobre qué es lo que va pasar con las casas de Solanda. “El informe es un copy – page del anterior. Por qué nos ponen esto aquí si no tiene respaldo jurídico. La empresa Acciona aceptó el riesgo de pasar por Solanda y no se puede decir que es culpa del terreno por ser malo. El Metro se está manejando de una manera irresponsable y no se dice a la ciudadanía que eso no va a salir en esta administración. Usted no está tomando los correctivos. Este informe no tiene sentido”, concluyó, no sin antes cuestionar a Yunda sobre la falta de planificación en la ciudad.

Coloma cuestionó el avance de la obra y preguntó cuál es la fecha de inauguración o terminación de la obra, porque en avances porcentuales no hay avance para implementación del modelo de gestión.

La edil Paulina Izurieta apoyó esas palabras y pidió recibir en el Conejo un representante de los afectados de Solanda.

Izurieta recordó la importancia de que se activen los directorios de las empresas municipales que al momento no están dando trámite a temas sumamente importantes, los directorios no están siendo convocados, dijo, y hay inestabilidad porque hay directores de un mes.

Finalmente, con 19 votos a favor, el Concejo decidió exhortar al Alcalde para que disponga al Secretario de Movilidad y al gerente del Metro a que cada 15 días remitan un informe escrito a todos los miembros del Concejo sobre las acciones en el marco del Sistema Integrado de Transporte y las gestiones adoptadas respecto al sistema del Metro de Quito, su operación y mantenimiento.

Antes de clausurar la sesión, Yunda tomó la palabra y aseguró que no se ha parado un solo día en los trabajos del Metro. Destacó el desarrollo del Sistema Integrado de Transporte, del concurso de rutas y frecuencias y los avances en la cultura del Metro. Y pidió disculpas a la ciudad por haber designado a Santiago Guarderas para que dirija el Metro.