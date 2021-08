La Alcaldía de Quito trazó la trayectoria política de Rodrigo Paz Delgado

Jorge González (I)

Nacido en Tulcán, provincia del Carchi, Rodrigo Paz Delgado forjó una larga trayectoria política en la ciudad de Quito, capital de Ecuador. Dirigente político y reconocido empresario, captó importantes cargos de carácter público y electoral en sus 87 años de vida.

En 1988, de la mano del extinto Democracia Popular (DP), logró la Alcaldía de Quito, ganándole las elecciones a su principal contendor, el entonces exprefecto de Pichincha, Fabián Alarcón. Para el periodo 88-92, a Paz lo acompañó en la vicealcaldía Alfonso Laso Bermeo.

Tras su paso por el Cabildo capitalino, fue candidato a la Presidencia de Ecuador en 1996 por la DP. En binomio con Ramiro Larrea, alcanzó una votación 513 464 votos, lo que constituyó el 13,48% de los sufragios válidos.

En el año 2004 intentó llegar nuevamente al Municipio quiteño, pero logró 317 241 votos (36,5%). Esa elección la ganó Paco Moncayo con 478 941 sufragios (55,1%).

En otros cargos públicos, fue ministro de Finanzas de Jaime Roldós y fue presidente del Consejo Nacional de Modernización en el gobierno interino de Fabián Alarcón.

En la última década Paz Delgado estuvo involucrado en el ámbito deportivo. Sin embargo, tuvo una amplia exposición en temas políticos. En el año 2016, previo a las elecciones que se celebraron un año después, ofreció su apoyo político a la entonces candidata presidencial del PSC, Cynthia Viteri.

“Yo creo que es bueno que una mujer venga a refrescar a los hombres, que hemos retrocedido”, dijo Paz sobre la participación de Viteri en esos comicios que, finalmente, fueron ganados por Lenín Moreno en segunda vuelta frente a Guillermo Lasso. Paz consideró que la socialcristiana era la persona correcta para reemplazar a Rafael Correa.

En una rueda de prensa, el exalcalde capitalino halagó la capacidad comunicativa de Viteri y recordó la primera vez que la escuchó en la Asamblea. “Me impresionó la forma en que habló claramente, con mucha valentía”, resaltó.

También vertió opiniones ante la reciente inestabilidad política en el Municipio de Quito. En una entrevista con este Diario, publicada el pasado 18 de julio, dijo que es “una vergüenza” para la ciudad lo que está pasando. Esto en referencia a la disputa entre Jorge Yunda y Santiago Guarderas por el control del Cabildo.

“Ver así a la ciudad me duele el alma. Quito ha tenido grandes alcaldes, pero, lamentablemente, hay personas que no entienden que ser Alcalde de la capital involucra una enorme responsabilidad. No solo me duele la situación política por la que atraviesa sino sus problemas, ver el Centro Histórico, la basura, la inseguridad, el estado de las calles”, dijo Paz Delgado.