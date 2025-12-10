Horarios del Pico y placa en Quito este miércoles 10 de diciembre

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

El Municipio de Quito mantiene la aplicación del plan Pico y placa para reducir la congestión en las horas de mayor tráfico. Este miércoles 10 de diciembre, la ciudad sostiene la restricción para las placas asignadas y conserva los horarios habituales que rigen la jornada. La medida busca ordenar la movilidad y evitar el colapso en los accesos y corredores más transitados.

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Las autoridades piden a los conductores que organicen sus desplazamientos con anticipación para prevenir contratiempos y sanciones. También recuerdan que la restricción rige de 06:00 a 09:30 y vuelve a funcionar de 16:00 a 20:00. En esos periodos, la movilidad se complica por el aumento de vehículos y el flujo constante hacia los principales puntos de conexión.

Placas restringidas y operativos de control

El esquema de Pico y placa cubre a autos particulares y motocicletas, pero excluye a vehículos que trasladan a personas con discapacidad o adultos mayores. Durante este miércoles, los automotores con placas terminadas en 5 y 6 deben mantenerse fuera de circulación durante los horarios fijados. La disposición se sostiene sin cambios y forma parte del cronograma semanal.

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La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) refuerza sus controles en varios sectores de la ciudad. La entidad distribuye agentes en puntos estratégicos para verificar que los conductores cumplan la normativa. Los uniformados supervisan el flujo vehicular y sancionan a los infractores según la tabla vigente. El sistema de multas sigue igual: la primera infracción equivale al 15 % del salario básico unificado, la segunda aumenta al 30 % y la tercera llega al 50 %. Los agentes ya no retienen los vehículos por este tipo de incumplimiento.

Contraflujos activos y horarios de circulación

En la autopista General Rumiñahui, la medida se aplica entre El Trébol y el sector de Cuscungo. El tránsito circula en contraflujo de 06:30 a 07:30 y de 08:00 a 08:30; en la tarde, se mantiene de 16:30 a 19:30. En la avenida Velasco Ibarra (Oriental), la AMT invierte el sentido entre la avenida Napo y La Tola de 06:00 a 08:30; por la tarde, activa el cambio desde el coliseo Rumiñahui hasta La Tola entre las 17:00 y 19:00.

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El túnel Guayasamín integra este plan. En la mañana, el tránsito avanza hacia la avenida 6 de Diciembre de 07:00 a 08:30. En la tarde, la circulación se dirige hacia la avenida Simón Bolívar entre las 16:00 y las 19:30. La AMT mantiene cuatro contraflujos en corredores de alta circulación para facilitar el tránsito en horas pico. En la avenida Mariscal Sucre, activa el cambio de sentido entre el cementerio de San Diego y la avenida Universitaria. El contraflujo funciona de 06:30 a 07:00 y de 07:30 a 08:00; por la tarde vuelve de 16:30 a 17:00 y de 17:30 a 18:00.

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🚗 Estos son los horarios y tramos donde aplican los contraflujos en la ciudad.



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